الوحدة يعرقل العين في الوقت بدل الضائع

المصدر: العين-طلحة عبد الله تصوير- سيف الكعبي

خطف الوحدة تعادلا ثمينا من مضيفه العين في الوقت المحتسب بدل الضائع بنتيجة 1-1 وذلك بعدما سجل عمر خريبين هدفا من ركلة جزاء (ق 98) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، وبهذه النتيجة حافظ العين على صدارته رافعا رصيده إلى (14 نقطة)، في حين رفع الوحدة رصيده إلى (8 نقاط) بالمركز الثامن .

وكان العين تقدم بهدف السبق عن طريقه لاعبه المغربي سفيان رحيمي (ق 64) وأضاع أهدافا محققة من تحت أقدام لابا وجوانكا والبديل جوناتاس، ليعاقبه الوحدة عن طريق ركلة جزاء أرتكبت مع خريبين الذي تصدى لها بنفسه وسدد بنجاح في مرمى خالد عيسى.

وهذا هو التعادل السادس للفريقين في تاريخ مواجهاتهما بالدوري في عهد الاحتراف البالغة بمباراة اليوم 26 ، في حين يتفوق العين بعدد مرات الفوز مسجلا 14 انتصارا، مقابل 6 انتصارات للوحدة.

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