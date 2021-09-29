عجمان يتخطى الشارقة ويصل للنقطة 11

المصدر: عجمان-ياسر قاسم تصوير-غلام كاركر

حقق عجمان فوزاً غالياً على ضيفه الشارقة ضمن الجولة السادسة لدوري أدنوك، بهدف سجله فراس بالعربي في الشوط الثاني ليتقدم خطوة كبيرة للأمام ويصل النقطة 11 متساوياً مع شباب الأهلي في المركز الرابع فيما بقي الشارقة ثالثاً برصيد 12 نقطة.

جاء الشوط الأول متكافئ المستوى مع أفضلية لعجمان في اجادة المرتدات والانتقال بها إلى فرص حقيقية على مرمى الشارقة وكانت أبرز فرص الشوط الأول من نصيب عجمان عندما واجه فراس بالعربي الحارس عادل الحوسني داخل الصندوق ونجح الحوسني في إنقاذ مرماه لينتهي بعدها الشوط الأول بالتعادل دون أهداف.

وتحولت الأفضلية الهجومية بداية الشوط الثاني للشارقة الذي ضاعت له فرصة حقيقية من رأسية شوكوروف التي تصدى لها حارس عجمان علي الحوسني ببراعة، وسرعان ما استعاد عجمان خطورته الهجومية وأصبح اللعب متكافئاً بين الفريقين، حتى جاءت الدقيقة 72 لتعلن عن هدف السبق في المباراة لصالح عجمان من هجمة متقنة على طريقة "تيكي تاكا" بين الكولومبي مينا يورليز والتونسي فراس بالعربي، نجح الأخير في ترجمتها بذكاء داخل المرمى.

وحاول الشارقة تعديل النتيجة بعد ذلك، واجتهد المدرب عبد العزيز العنبري في فك "شفرة" دفاع عجمان بإجراء 3 تبديلات بعد تقدم عجمان ولكن لم يتغير شيء بفضل تألق خط الدفاع "البرتقالي" ومن خلفه الحارس علي الحوسني لتنتهي المباراة بفوز عجمان بهدف دون رد.

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