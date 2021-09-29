النصر يخطف نقطة من بني ياس في الوقت القاتل

المصدر: دبي-عدنان الغربي تصوير سالم خميس

خطف النصر نقطة التعادل من بني ياس برأسية سيباستيان تيغالي (2-2) في الوقت القاتل في المباراة، التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 6 لدوري أدنوك للمحترفين على استاد آل مكتوم، مساء اليوم، ليرفع العميد رصيده إلى 10 نقاط ويتأخر إلى المركز السادس حافظ بني ياس على المركز العاشر بـ5 نقاط.

جاء الشوط الأول متوسطا وقليل الفرص لكن أخطرها من اقدام بني ياس عندما انفرد لاعبه سهيل النوبي بالمرمى قبل أن ترتطم تسديدته بوجه حارس المرمى عبد الله التميمي، وهدد السماوي مرمى النصر بتسديدة أخرى لغاستون سواريز أبعدتها العارضة، في المقابل وجد النصر صعوبة في الوصول إلى مرمى بني ياس بسبب التنظيم الدفاع الجيد وافتقدت هجماته إلى اللمسة الأخيرة .

ودخل الفريقان الشوط الثاني بقوة، وجاءت أول الفرص الخطرة من جانب بني ياس لكن التميمي أنقذ النصر من هدف محقق عندما تصدى لتسديدة السويدي إسحاق ثلين وحولها إلى الركنية ورد العميد بتسديدة صاروخية من أقدام طارق أحمد ارتطمت بالعارضة ثم قاد إسحاق ثلين هجمة سريعة من منتصف الملعب وتمكن من استغلال خطأ دفاعي بدائي وافتتاح التسجيل في الدقيقة 55 .

وفي الوقت الذي بحث فيه النصر عن إدراك التعادل تمكن السماوي من هز شباكه للمرة الثانية برأسية مدافعه الصربي ساشا ايكوفيتش في الدقيقة 65 قبل أن يقلل العميد الفارق من ركلة جزاء بواسطة البرتغالي توزي في الدقيقة 84 ثم خطف تيغالي هدف التعادل في الدقيقة 98.

ورفع الحكم 3 بطاقات حمراء في وجه مدرب بني ياس الروماني دانيال أيسالا ولاعب النصر البرازيلي غلوبير ليما والأرجنتيني ايميليانو دياز مساعد مدرب النصر بسبب مناوشات بينهم في الدقيقة 87.

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