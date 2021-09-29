التعادل يحرم الظفرة وكلباء الانتصار الأول

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

جاء التعادل 1-1 بين الظفرة واتحاد كلباء أول من أمس في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، ليحرم كلا الفريقين من تذوق طعم الانتصار الأول هذا الموسم، رغم حصول الظفرة على نقاط مباراته مع الإمارات في الجولة الثالثة كون فوزه كان اعتبارياً بقرار لجنة الانضباط.

التعادل الإيجابي، لم يجدي، في تحسين ترتيب كل منهما في جدول المسابقة، حيث استمر الظفرة في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط، وخلفه اتحاد كلباء بالرصيد نفسه من 4 تعادلات وخسارتين.

لذلك، خرج الأوروغوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء عقب المباراة وملامحه، أكثر حسرة على ضياع الفوز، رغم تقدم فريقه في الشوط الأول، إلا أن لاعبيه لم يحافظوا على تقدمهم، خلال النصف الثاني من اللقاء.

قال داسيلفا إن نتيجة التعادل بمثابة «شعور مرير» لأن الفريق فرط مجدداً في نقاط المباراة، مؤكداً أن الفريق عاد ليقع في الأخطاء على مستوى خط الدفاع، مما منح المنافس فرصة معادلة النتيجة.

وأضاف إن اتحاد كلباء لم يستغل الفرص التي سنحت له، وترجمتها إلى أهداف، كانت كفيلة بالفوز، مشيراً إلى أن القلق لا يزال يساوره لعدم تحقيق أي فوز حتى الجولة السادسة، ولكنه أشار إلى أنه لا يوجد حل سوى الاستمرار في العمل ومحاولة تصحيح الأخطاء.

من جهته أبدى السوري محمد قويض مدرب الظفرة رضاه عن نتيجة التعادل بشكل عام، في ظل الظروف التي مر بها الفريق ومعاناته مع نقص صفوفه وعدم اكتمال الأجانب، إضافة إلى إجراء تبديلين اضطراريين في الشوط الأول أربكا حساباته.

وقال إن المباراة جاءت متكافئة من ناحية السيطرة والفرص، حيث اعتمد الفريقان على الأسلوب نفسه من خلال التمريرات الطويلة والعالية أو الثابتة، مشيراً إلى أن الظفرة كان قريباً من تحقيق الفوز، ولكن النقطة عموماً أفضل من الخسارة.

وأكد أن فترة توقف الدوري عقب الجولة السادسة فرصة جيدة، لترتيب أوراقه وإكمال عقد الأجانب والمقيمين، مبيناً أن إدارة النادي وعدت الجهاز الفني بإكمال النقص ولتصحيح الأوضاع قبل غلق باب الانتقالات، لافتاً إلى شعوره بالتفاؤل كون الفريق يؤدي في ضوء الإمكانيات المتاحة، وأن موقف الظفرة سيتحسن بعد التوقف والمضي نحو الابتعاد عن منطقة الخطر.

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