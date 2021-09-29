خورفكان والإمارات.. ذكريات «الهواة»

المصدر: خورفكان – محمد فضل - رأس الخيمة - أحمد عيسى

يلتقي عند التاسعة مساء فريقا خورفكان وضيفه الإمارات، وذلك لحساب الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، وتحضر خلال المباراة ذكريات مواجهة الفريقين المثيرة قبل عدة مواسم بدوري الهواة.

ويتطلع نسور خورفكان إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي في المسابقة بعد تمكن رجال المدرب البرازيلي كايو زاناردي من تحقيق فوز عريض على الظفرة قبل أيام بثلاثية نظيفة رفعت رصيد الفريق إلى 5 نقاط وضعته في المركز التاسع.

وعزز خورفكان صفوفه بالتعاقد مع المهاجم البرازيلي دوغلاس تانكي (27 سنة) لمدة موسمين قادماً من نادي باسوس دي فيريرا البرتغالي، وسيحل الوافد الجديد مكان الإسباني بورخا.

وقال البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان إن مواجهة الصقور في ملعبنا لن تكون سهلة وهي من مباريات النقاط الست أيضاً، منوهاً إلى أن فريقه حقق نتيجة كبيرة أمام الظفرة .

وألمح زاناردي إلى قصر فترة الوقت بين المباراتين، ولكننا سندخل اللقاء بتركيز عال وما يهمنا هو الفوز بالمباراة، وأتمنى التوفيق للاعبين.

وقال طارق الكستيوي مدرب الصقور أنه طلب من لاعبيه اللعب بقتال وغيرة في لقاء اليوم والعمل على الفوز بالنقاط ، واصفاً في ذات الوقت المواجهة بالصعبة، ذاكراً أن خورفكان من الفرق القوية المحترمة التي تضم عناصر متميزة .

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