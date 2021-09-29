العين والوحدة.. ديربي الحسابات

المصدر: العين - طلحة عبد الله - أبوظبي - محمد صادق

يلتقي العين بضيفه الوحدة في التاسعة من مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، ويدخل الفريقان ديربي العاصمة بحسابات خاصة لكل منهما، فالعين المتصدر برصيد 13 نقطة يتطلع أولاً للمحافظة على مقعده في القمة بالعودة إلى الانتصارات بعد التعادل الأخير أمام مضيفه، العروبة.

كما يسعى لمتابعة تفوقه المستمر على الوحدة على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، خلال آخر 6 مواجهات جمعت بينهما بالدوري وفاز بها جميعها، ومن جانبه ينشد الوحدة صاحب المركز السابع برصيد 7 نقاط، النقاط الثلاث ورد الدين للفريق البنفسجي الذي فاز عليه في آخر لقاء بالموسم الماضي على ملعب استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، أو على الأقل الخروج بالتعادل وكسر العقدة المستمرة خلال ست مواجهات سابقة في ملعب العين.

وأكمل العين تحضيراته بمران أخير أجراه أمس على ملعبه، وحرص خلاله المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، على تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي رافقت أداء اللاعبين بالجولة السابقة وكلفت الفريق نقطتين بعد التعادل 3-3 والذي خطفه العروبة في الدقيقة الأخيرة من الوقت المستقطع بدل الضائع، وكان مجلس إدارة شركة الكرة العيناوية جدد ثقته في الفريق خلال اجتماع جمعه باللاعبين والجهازين الفني والإداري أول من أمس.

وينتظر أن يعود إلى قائمة الفريق البنفسجي في مباراة الليلة، لاعبه كايو كانيدو، الذي غاب في آخر مباراتين بداعي الإصابة التي كان تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب أمام سوريا بتصفيات كأس العالم.

يدخل الوحدة المباراة برغبة قوية في تحقيق الفوز والعودة لسكة الانتصارات بعد 4 تعادلات متتالية، ومحاولة التقدم في جدول الترتيب، إذ يحتل الوحدة المركز السابع برصيد 7 نقاط.

وسيكون الوحدة أمام تحدٍ خاص من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة من أداء الفريق ونتائجه في المباريات الماضية في الدوري، خصوصاً وأن المباراة لها أهمية وطابع شديد الخصوصية بين الفريقين، إذ يأمل جمهور الفريق الظهور بشكل مختلف وأفضل بعدما ظهر العنابي بعيداً عن المستوى المأمول منذ بداية الموسم عطفاً على الأسماء التي يمتلكها الفريق.

وستشهد تشكيلة الوحدة اليوم ظهور الوافد الجديد البرتغالي فابيو مارتينز الذي تعاقد معه النادي وسجله في قائمته بديلاً للكوري الجنوبي لي ميونغ.

جاهزية

وأكد الأوكراني، سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، أن فريقه استعد لمواجهة الليلة بطريقة جيدة، وقال: عمدنا إلى تصويب الأخطاء ومعالجة السلبيات التي ظهرت في أداء الفريق خلال المواجهة الأخيرة أمام العروبة، كما حللنا كذلك أداء الوحدة في مبارياته بالجولات السابقة، وسندخل اللقاء برغبة تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، وهو الهدف الذي ننشده في جميع المباريات، مع احترامنا للمنافسين.

ووصف الهولندي تين كات مدرب الوحدة المباراة بالمهمة والصعبة والتي تمثل تحدياً كبيراً بالنسبة للوحدة، مشيراً إلى أن أداء الفريق يتطور من مباراة لأخرى ويتطلع للظهور بشكل جيد في مباراة اليوم والعودة بنتيجة إيجابية.وقال: «أملك ذكريات رائعة في العين فيما يتعلق بالنتائج خلال المباريات التي خضتها هناك، ونعمل بكل جهد لتطوير أنفسنا للوصول للمستوى المطلوب».

عزم ورغبة

قال التونسي، ياسين مرياح، مدافع فريق نادي العين، إن فريقه طوى صفحة مباراته الأخيرة أمام العروبة ، وقال:

نحن عازمون على تقدم أفضل ما لدينا، ولذلك سندخل جميع المباريات باعتبارها نهائي كأس.من ناحيته قال مواطنه علاء الدين زهير مدافع الوحدة إن لاعبي العنابي لديهم الرغبة في الظهور بشكل قوي في المباراة الصعبة، مؤكداً أن التركيز طوال اللقاء والاستحواذ والسيطرة على الكرة يعد مفتاح الفوز في المباراة.

وأضاف إن المباراة صعبة على الفريقين ونسعى كلاعبين لتنفيذ تعليمات المدير الفني وتحقيق الفوز.

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