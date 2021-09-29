عجمان والشارقة.. مواجهة المنتصرين

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

يشهد استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان في السابعة إلا الربع من مساء اليوم، المواجهة القوية بين صاحب الأرض عجمان وضيفه الشارقة ضمن الجولة السادسة لدوري أدنوك، وتبدو صعوبة المباراة من ثبات مستوى الفريقين في المسابقة ونتائجهما الجيدة حتى الآن، لا سيما وهما يدخلان المباراة منتشيان بانتصارين مهمين في الجولة الماضية، حينما عاد عجمان من ملعب بني ياس بالنقاط الثلاث، ونجح الشارقة في تسجيل فوز غالٍ على ضيفه حامل اللقب الجزيرة ، زيادة على ذلك يتطلع الشارقة للمحافظة على حظوظه في المنافسة على المقدمة بعد حصده 12 نقطة وحلوله ثانياً للترتيب بنهاية الجولة الماضية، ولا تقل تطلعات عجمان عن ضيفه بعد أن حصد «البرتقالي» 8 نقاط في 5 مباريات جعلته سادس الترتيب بنهاية الجولة الخامسة.

وأوضح الصربي غوران المدير الفني لفريق عجمان أن المباراة صعبة، مؤكداً ثقته في اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية وحصد مزيد من النقاط، مشيراً إلى أنه يواجه منافساً قوياً .

ومن جهته، أكد عبد العزيز العنبري المدير الفني للشارقة، جاهزية لاعبيه، ووصف منافسه عجمان بالفريق المميز من خلال ما قدمه من مستويات، وقال تفصيلاً: «الفوز الكبير الذي حققه عجمان على النصر في مباراته الأولى كان بمثابة دافع كبير لهم للاستمرار في المستويات العالية ومنحهم الثقة في تحقيق نتائج مميزة».

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