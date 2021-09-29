النصر وبني ياس.. تأكيد وتعويض

المصدر: دبي - عدنان الغربي، أبوظبي – محمد صادق

يستضيف النصر نظيره بني ياس الساعة 18:45 مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين على استاد آل مكتوم في لقاء يسعى من خلاله العميد، صاحب المركز الخامس بـ9 نقاط، لتأكيد صحوته ومواصلة نتائجه الإيجابية بعد تحقيق انتصاريين متتاليين على حساب خورفكان والإمارات، فيما يبحث السماوي الذي يحتل المركز العاشر بـ4 نقاط، عن استعادة مستواه الحقيقي وتعويض الخسارة التي تلقاها على أرضه من عجمان في الجولة الأخيرة.

وألمح الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر إلى إمكانية عودة حارس المرمى أحمد شمبيه إلى التشكيلة الأساسية بعد شفائه من الإصابة وانتظامه في التدريبات الجماعية للفريق، مؤكداً أن النصر أصبح مكتمل الصفوف بعدما افتقد عناصر مهمة في الجولات السابقة مثل شمبيه ومينديز وعايض.

وأكد دياز أن العميد لا يزال يبحث عن استعادة شخصيته الحقيقية، مشيراً إلى أن فريقه سيخوض اختباراً صعباً أمام بني ياس، وأضاف: «لا توجد مباراة سهلة، وننتظر أن نخوض مواجهة صعبة أمام منافس يبحث بدوره عن النقاط الثلاث، وهو ما يتطلب التركيز بشكل أكبر داخل الملعب وطوال 90 دقيقة».

هدف

من ناحيته قال دانييل إيسايلا مدرب بني ياس إنه ينتظر ردة فعل اللاعبين بعد الخسارة أمام عجمان، مؤكداً صعوبة المباراة كونها أمام فريق قوي ويمتلك خبرات كبيرة ولاعبين على مستوى عالٍ، وحقق الفوز بنتائج كبيرة في المباريات السابقة.

وأضاف إن بني ياس يسعى لعودة الثقة والروح القتالية التي كانت سلاحاً كبيراً في الموسم الماضي وغابت عن الفريق منذ الموسم الحالي، مشيراً إلى أنه من الصعب مقارنة الموسم الحالي بسابقه الذي أصبح جزءاً من الماضي، وضرورة التركيز على الموسم الحالي.

وشدد على أن الفريق يأمل تغيير النقطة السلبية الأبرز بعدم التسجيل رغم الفرص الكثيرة .

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