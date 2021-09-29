«فيفا» يعلن طرح تذاكر كأس العرب للجمهور

المصدر: زيوريخ - وام

أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، أمس، عن طرح تذاكر حضور مباريات بطولة كأس العرب المقررة إقامتها في قطر في الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين على الجمهور، عبر موقعه الرسمي.

وذكر الموقع أنه بعد الانتهاء من مرحلة مبيعات التذاكر الحصرية لحاملي بطاقات «فيزا»، التي جرى فيها تخصيص التذاكر لمقدمي الطلبات عبر عملية سحب عشوائية، من المقرر تخصيص التذاكر في هذه المرحلة على أساس أسبقية التقدم لشرائها ومباشرة بعد إتمام عملية الدفع.

وأضاف الموقع: تتوافر تذاكر جميع مباريات البطولة، بما في ذلك مباراتان على استادات كأس العالم FIFA قطر 2022، وهما استاد البيت الذي سيشهد افتتاح ونهائي البطولة، واستاد رأس أبو عبود الذي سيعد أول استاد يفكك بالكامل في تاريخ كأس العالم. وتتصدر تلك الافتتاحيات المهمة الجولة الأولى المليئة بالإثارة، إذ يرحب استاد البيت بالجماهير لأول مرة في المباراة الافتتاحية التي ستجمع بين قطر والبحرين، كما يستقبل استاد رأس أبو عبود المشجعين لأول مرة في مواجهة منتخبي الإمارات وسوريا.

وأكد الموقع أنه بإمكان المشجعين حضور مباراتين من أصل أربع مباريات يومياً في مرحلة المجموعات، وأنه بالنسبة لتذاكر متابعة منتخب محدد سيتم طرحها مرة أخرى في هذه المرحلة من بيع التذاكر والتي تختتم 12 أكتوبر المقبل، على أن تبدأ المرحلة الأخيرة من طرح التذاكر في 2 نوفمبر وتستمر حتى ختام منافسات البطولة.

وأضاف الاتحاد الدولي في بيانه: وإلى جانب استاد البيت، واستاد رأس أبو عبود؛ تقام مباريات كأس العرب في استاد الثمامة، واستاد أحمد بن علي، واستاد المدينة التعليمية، واستاد الجنوب، والتي جرى تشييدها خصيصاً لاستضافة منافسات كأس العالم قطر 2022.

يذكر أنه تم توجيه الدعوة لـ23 منتخباً وطنياً للمشاركة في منافسات البطولة، وشهدت مرحلة التصفيات في يونيو الماضي تأهل سبعة منتخبات من أصل 14 فريقاً، لتنضم إلى تسعة منتخبات تصدرت تصنيف فيفا، ومن بينها منتخب البلد المستضيف قطر.

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