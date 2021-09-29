«الإمبراطور» يعرقل «الفرسان»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي، أبوظبي - محمد صادق

أوقف الوصل مسيرة شباب الأهلي عند 30 مباراة بلا خسارة في جميع المسابقات المحلية، بعد الفوز عليه بهدف دون مقابل سجله لاعبه ميشيل أراخو في الدقيقة 72 من عمر مباراتهما مساء أمس، في إطار الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.

وصعد الوصل مؤقتاً إلى المركز السادس بعدما وصل إلى 9 نقاط، وتوقف رصيد شباب الأهلي عند 11 نقطة، وتراجع مؤقتاً إلى المركز الرابع، انتظاراً لختام مباريات الجولة مساء اليوم.

وسجل الوصل هدف الفوز عن طريق ميشيل أراخو في الدقيقة 72، من كرة وصلته وسط 5 لاعبين من شباب الأهلي، وهيأها لنفسه وسددها في مرمى الحارس ماجد ناصر.

وحاول شباب الأهلي العودة في الدقائق التالية، وأجرى مدربه مهدي علي عدداً من التبديلات التنشيطية، إلا أن الوصل نجح في الحفاظ على تفوقه على أرض الميدان، وحقق فوزه الأول على «فرسان دبي» منذ عام 2018.

وفاز الجزيرة على العروبة بهدف علي مبخوت، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة ويحل وصيفاً للعين المتصدر، ويبقى العروبة عند 3 نقاط.

وبهدفه في شباك العروبة رفع رصيده إلى 174 هدفاً، ليصبح على بعد هدف من معادلة رقم فهد خميس الهداف التاريخي للدوري الإماراتي.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة الظفرة واتحاد كلباء. ويعد التعادل الأول بين الفريقين خلال 13 مواجهة جمعتهما في الدوري منذ بداية عصر الاحتراف، ليرفع كل فريق رصيده إلى 4 نقاط في المركزين الـ11 والـ12 في جدول الترتيب. تقدم اتحاد كلباء أولاً عن طريق حبيب الفردان في الدقيقة 17 من متابعة لرأسية محمد سبيل، ليسجل اللاعب أول أهدافه مع «النمور» في الموسم الحالي.

ونجح الظفرة في إحراز هدف التعادل برأسية البديل حمدان المحرمي في الدقيقة 66 من الركنية التي نفذها سلطان الغافري.

وتستكمل الجولة اليوم بـ4 مواجهات، حيث يستقبل النصر بني ياس، ويحل الشارقة ضيفاً على عجمان، بينما يستضيف العين الوحدة، ويواجه خورفكان على أرضه نادي الإمارات.

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