6 مواجهات في «السلة العربية»

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

تنطلق اليوم في الإسكندرية بمصر، بطولة الأندية العربية لكرة السلة في نسختها الـ 33 التي يستضيفها نادي الاتحاد السكندري حامل اللقب، بمشاركة 18 فريقاً.

وتجري اليوم 6 مباريات، 4 منها في برج العرب، بداية بلقاء الزهراء التونسي واليوناني السوداني في الثالثة عصراً بتوقيت الإمارات، فيما تستضيف صالة الاتحاد مباراتي الكويت بطل الخليج والبطائح ضمن المجموعة الحديدية الرابعة في السابعة مساءً، يليهما من المجموعة نفسها لقاء الغرافة القطري والمنامة البحريني، ويبدأ ممثل الإمارات الثاني فريق الشارقة مشواره غداً بلقاء الوكرة القطري.

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