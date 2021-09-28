التعادل يحسم مواجهة الظفرة واتحاد كلباء

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة الظفرة واتحاد كلباء التي أقيمت اليوم الثلاثاء بإستاد حمدان بن زايد ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.

ويعد التعادل هو الأول بين الفريقين خلال 13 مواجهة جمعتهما في الدوري منذ بداية عصر الاحتراف، ليرفع كل فريق رصيده إلى 4 نقاط في المركزين الـ 11 والـ 12 في جدول ترتيب المسابقة الموسم الحالي.

تقدم اتحاد كلباء أولاً عن طريق حبيب الفردان في الدقيقة 17 من متابعة لرأسية محمد سبيل، ليسجل اللاعب أول أهدافه مع "النمور" في الموسم الحالي.

ونجح الظفرة في إحراز هدف التعادل برأسية البديل حمدان المحرمي في الدقيقة 66 من الركنية التي نفذها سلطان الغافري.

وتعرض الظفرة لضربة موجعة في الشوط الأول بإجراء تبديلين اضطراريين بخروج أحمد علي وخالد بطي للإصابة.

وشهدت المباراة عدداً من الفرص الضائعة من الجانبين أبرزها عن طريق محمد إسماعيل الجنيبي لاعب الظفرة في الدقيقة 34 عندما واجه جمال عبد الله حارس اتحاد كلباء ولكنه سدد بجوار القائم، فيما أهدر أحمد جشك فرصة التقدم مجدداً لاتحاد كلباء في الدقيقة 71 من انفراد تام بالمرمى إلا أنه سدد الكرة بعيداً بغرابة.

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