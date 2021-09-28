الوصل يفوز على شباب الأهلي ويوقف مسيرته عند 30 مباراة بلا خسارة

المصدر: دبي-إيهاب زهدي تصوير - سالم خميس

أوقف الوصل مسيرة شباب الأهلي عند 30 مباراة بلا خسارة في جميع المسابقات المحلية، بعد الفوز عليه بهدف دون مقابل سجله لاعبه ميشيل اراخو في الدقيقة 72 من عمر مباراتهما مساء اليوم، في إطار الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.

وصعد الوصل مؤقتاً إلى المركز السادس بعدما وصل إلى 9 نقاط، وتوقف رصيد شباب الأهلي عند 11 نقطة، وتراجع مؤقتاً إلى المركز الرابع، انتظاراً لختام مباريات الجولة مساء غدٍ.

وتعادلت كفة الفريقين في الدقائق الأولى، وحتى تصدى ماجد ناصر حارس شباب الأهلي، لفرصة وصلاوية أولى بقدم ويليام بوتكير في الدقيقة 11، وحاول فابيو دي ليما، إكمالها لكن أبعدها دفاع شباب الأهلي إلى ركنية.

ولاحت فرصة ثانية للوصل في الدقيقة 17، عندما مر ليما بسهولة من دفاعات شباب الأهلي، ومررها إلى راميرو، والذي سددها بدوره قوية ولكن في الشباك الخارجية.

وجاءت أول فرصة خطيرة لشباب الأهلي في الدقيقة 21، بتسديدة قوية من مهدي قائدي من خارج منطقة الجزاء، ومرت بجوار القائم الأيسر للوصل، وتصدى ماجد ناصر ببراعة، لرأسية يوسف المهيري في الدقيقة 25.

وفي الدقائق الأخيرة للشوط الأول، نشط شباب الأهلي هجومياً، وشكل خطورة على مرمى الوصل، إلا أن الشباك بقيت صامدة أمام المحاولات الهجومية لكلا الفريقين.

وعلى الرغم من أفضلية شباب الأهلي في السيطرة والاستحواذ، إلا أن الوصل تمكن من التسجيل عن طريق ميشيل اراخو في الدقيقة 72، من كرة وصلته وسط 5 لاعبين من شباب الأهلي، وهيأها لنفسه وسددها في مرمى الحارس ماجد ناصر.

وحاول شباب الأهلي العودة في الدقائق التالية، وأجرى مدربه مهدي علي، عدداً من التبديلات التنشيطية، إلا أن الوصل نجح في الحفاظ على تفوقه على أرض الميدان، وحقق فوزه الأول على "فرسان دبي" منذ عام 2018.

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