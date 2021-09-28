طاقم إماراتي دولي لإدارة مباراة الصين وفيتنام في تصفيات كأس العالم

المصدر: وام

كلفت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم طاقما إماراتيا دوليا يضم محمد عبدالله حسن /حكم ساحة/، ومحمد أحمد يوسف /مساعد أول/، وحسن المهري /مساعد ثان/ وعادل النقبي /حكم رابع/، وعمار الجنيبي /حكم فيديو/ وعمر آل علي /حكم فيديو مساعد/ لإدارة مباراة منتخبي الصين وفيتنام ضمن مباريات المجموعة الثانية في التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 المقرر لها يوم 7 أكتوبر، ويستضيفها ستاد نادي الشارقة.

وكان الطاقم الدولي قد أدار مباراة اليابان وعُمان في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 التي أقيمت في 2 سبتمبر الماضي على ملعب سويتا بمدينة أوساكا اليابانية، كما شارك الحكمان الدوليان محمد عبدالله حسن وعمار الجنيبي /حكما فيديو/ في مباراة الصين واليابان ضمن الجولة الثانية للتصفيات التي جرت يوم 7 من الشهر ذاته في الدوحة، بالإضافة لمشاركاتهما في إدارة مباريات بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز