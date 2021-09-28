لابا كودجو ملك الثنائيات وسابع هدافي العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

بتسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك» في شباك العروبة بالجولة الخامسة من الدوري ، تقدم التوغولي لابا كودجو مهاجم العين، أكثر في قائمة أفضل الهدافين بتاريخ النادي ، رافعاً رصيده إلى 41 هدفاً، ليحتل المركز السابع في قائمة أفضل 10 هدافين، ويسبقه في قائمة هدافي الفريق، كلا من الغزال الأسمر أحمد عبدالله، برصيد 134 هدفاً، يليه الغاني جيان، بـ 95 هدفاً وثالثاً ماجد العويس بـ 86 هدفاً، ثم التونسي محي الدين هبيطة بـ 57 هدفاً، وسالم جوهر 53 هدفاً، وسيف سلطان بـ 45 هدفاً.

ويعتبر لابا ملك الثنائيات بتسجيله 5 ثنائيات بالدوري في شباك كل من الوصل، والظفرة والوحدة، وخورفكان، كلباء، كما سجل الهاتريك الثاني بمسيرته مع العين بعد إحرازه 3 أهداف في شباك العروبة،وكان سجل ثلاثة أهداف في شباك خورفكان في الموسم المُلغى. وعلى مستوى الدوري بعهد الاحتراف، يحتل لابا المركز الثاني برصيد 41 هدفاً خلف الغاني جيان المتصدر برصيد 95 هدفاً، ومتخطياً السويدي ماركوس بيرغ صاحب المركز الرابع برصيد 35 هدفاً.

50 هدفاً

منذ انضمامه للعين في يونيو 2019، وخلال موسمين سجل لابا 50 هدفاً في 61 مباراة، شارك فيها بمعدل 5197 دقيقة لعب، وصنع 9 أهداف، وأسهم بتسجيل 61 هدفاً. وكان لابا قريباً من نيل لقب هداف الدوري في موسم المُلغى بسبب «كورونا» بعد أن سجل 19 هدفاً، وحالياً يتصدر قائمة الهدافين برصيد 9 أهداف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز