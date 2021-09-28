الظفرة واتحاد كلباء.. ظروف متشابهة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق - كلباء – محمد فضل

يستضيف الظفرة على ملعبه باستاد حمدان بن زايد في السابعة إلا ربعاً من مساء اليوم، فريق اتحاد كلباء، في افتتاح مباريات الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.

ويتشابه موقف الفريقين في جدول ترتيب المسابقة وفي الدوافع التي يمتلكانها في مباراة اليوم، إذ يحتل الظفرة المركز الـ11 برصيد 3 نقاط من فوز اعتباري على الإمارات، والخسارة في 4 مباريات، فيما يأتي اتحاد كلباء خلفه في المركز الـ12 بنفس الرصيد.

ويبحث الظفرة عن تعويض الخسارة التي مني بها في الجولة الماضية أمام خورفكان بثلاثية، وإحراز أول فوز في أرض الملعب بعد أن حصد 3 نقاط باعتباره فائزاً على الإمارات بقرار من لجنة الانضباط بسبب مخالفة اللوائح.

ويغيب عن الظفرة مسلم فايز للإيقاف .

وفي الطرف الثاني يسعى كلباء لاستغلال الظروف غير الجيدة التي يمر بها الظفرة حالياً بعد تعرضه لهزيمة ثقيلة أمام خورفكان قبل أيام.

مباراة مفصلية

وشدد السوري محمد قويض مدرب الظفرة على صعوبة اللقاء، واصفاً المباراة بأنها مفصلية بالنسبة للفريقين بعد تساويهما في النقاط ودخول الدوري مراحل متقدمة.

مؤكداً أن الظفرة يؤدي بحسب الإمكانيات المتاحة وفي ظل عدم اكتمال أجانب الفريق ولاعبيه المقيمين، مشيراً إلى أن شكل الفريق سيتغير بعد الجولة السادسة خلال فترة التوقف عقب اكتمال جاهزية الفريق.

بدوره أكد خورخي داسيلفا مدرب كلباء، أن طموحات النمور تبدو كبيرة هذا الموسم ولمست رغبة وجدية من قبل اللاعبين باستعادة نغمة الفوز خلال مباريات دوري أدنوك للمحترفين.

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