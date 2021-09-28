الجزيرة والعروبة.. نقاط ومعنويات

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى - الفجيرة - محمد فضل

يستقبل الجزيرة على ملعبه، ضيفه العروبة، عند السادسة و45 دقيقة مساء اليوم، ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة يدخلها فخر أبوظبي جريحاً، بالخسارة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام الشارقة، والتي أفقدته 3 نقاط غالية، أوقفت رصيده عند 10 نقاط، ليتراجع إلى المركز الرابع في جدول الترتيب.

فيما يخوض الوافد الجديد لدوري الأضواء والشهرة اللقاء بمعنويات تعادله الأخير أمام العين بعد تأخره بثلاث أهداف، أكد عبره أنه عقبة أمام الفرق الكبير، ويمتلك العروبة 3 نقاط في رصيده نالها من 3 تعادلات ويحتل المركز قبل الأخير.

رد فعل

وأكد روي هندريكسن مساعد مدرب الجزيرة، أن فريقه مطالب برد فعل قوي، للخسارة التي تعرض لها أمام الشارقة في الجولة الماضية، واصفاً لقاء اليوم بالصعب، ذاكراً أن المنافس يقدم مستويات جيدة ومتصاعدة، وأنه نجح في نيل تعادل مستحق أمام العين، قبل أيام، ما يؤكد قوته وتميز عناصره، كما أنه يتمتع بلياقة بدنية عالية، ويلعب بروح قتالية، ولا يستسلم، وأضاف:

أعتقد أنها أشياء تؤكد أن العروبة يستحق الاحترام، وأن مباراتنا أمامه ليست سهلة، ولا بد من الاجتهاد للفوز عليه.

من ناحيته، أكد التونسي فتحي العبيدي مدرب العروبة، أن مواجهة الجزيرة ستكون في غاية الصعوبة، مشيراً إلى أن مضيفه يعد من الأندية التي تمتلك قدرات كبيرة، ويضم لاعبين على مستوى عالٍ، فضلاً عن كونهم بارعين في امتلاك الكرة وصناعة اللعب.

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