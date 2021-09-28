«المحترفين» تبحث تعزيز الحضور الجماهيري

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

أوصت رابطة المحترفين بتشكيل فريق عمل بالتعاون مع الأندية لتعزيز الحضور الجماهيري في مباريات الدوري ، وتحسين تجربة يوم المباراة، وأكد وليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة، أهمية تسهيل احتياجات الجماهير، لتعزيز حضورها في الملاعب، مشيراً إلى أن الرابطة بدأت عملية تقييم للملاعب، لتحسين تجربة الجماهير، في إطار مشروع يهدف لتوفير كافة الخدمات والتسهيلات لهم. جاء ذلك خلال اجتماع الرابطة أمس «عن بعد» مع المديرين التنفيذيين للأندية المحترفة.

واستعرض مالك دوغان، مدير إدارة التسويق والشؤون التجارية بالرابطة، استراتيجية التسويق، التي تركز على جذب الجمهور عن طريق خلق محفزات، وتوفير عناصر الترفيه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز