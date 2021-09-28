منتخبنا يواجه فلسطين في افتتاح «غرب آسيا للرجبي»

المصدر: (دبي- العوضي النمر)

أسفرت قرعة بطولة غرب آسيا للرجبي، للرجال والسيدات، التي تقام في قطر من 7 إلى 10 أكتوبر، عن لقاء منتخب الإمارات للسيدات مع سوريا في افتتاح البطولة، ثم يواجه العراق في المباراة التالية، بينما يلتقي منتخب الرجال مع فلسطين في مباراة الافتتاح، ثم يلاقي إيران. وتعتبر البطولة أول نسخة آسيوية تجمع الرجال والسيدات، وسيتم خلالها تطبيق « الفقاعة الطبية».

وأكد قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي أن اللعبة في تطور مستمر بالقارة، وقال: سنعقد الكونغرس الآسيوي في دبي 2 ديسمبر على هامش« إكسبو 2020 دبي»، ويتم خلاله اعتماد انضمام سلطنة عمان للاتحاد.

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