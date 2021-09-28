«تقنية الواقع الافتراضي» في قرعتي الكأس الغالية ودوري «الأولى» غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يُنظم اتحاد الكرة غداً مراسم قرعتي دور 16 لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وبطولة دوري الدرجة الأولى لموسم 2021-2022.

وتقام المراسم عبر تقنية الاتصال المرئي باستخدام أحدث تقنيات الواقع الافتراضي، عبر ملعب يعكس تصميم استاد مدينة زايد الرياضية، ويتضمن برنامج حفل القرعة كلمة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة ومقاطع فيديو تشمل أبرز ذكريات المسابقتين بالموسم الماضي وتقارير توضح آلية سحب قرعة كل بطولة، ويتم في البداية سحب قرعة دوري الدرجة الأولى بمشاركة 15 فريقاً وهي حتا، الفجيرة، دبا، الحمرية، دبا الحصن، مسافي، الذيد، العربي، التعاون، مصفوت، البطائح، الجزيرة الحمراء، الرمس، غلف اف سي وسيتي،

وتجرى قرعة واحدة لتحديد أطراف المباريات من دور الـ16 للكأس الغالية حتى نهاية البطولة، ويتم وضع الجزيرة بطل دوري المحترفين بالموسم الماضي على رأس جدول المباريات، وشباب الأهلي بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة بالموسم نفسه في نهاية الجدول، في حين تجرى قرعة لتسكين الأندية الـ12 المتبقية من أندية المحترفين لموسم (2021 - 2022) على الأرقام من 2 ولغاية 15 في جدول المباريات ثم يتم تسكين الفريقين المتأهلين من تمهيدي الكأس على الرقمين المتبقيين في الجدول.

كما يتم إجراء قرعة لتحديد الملاعب لمباريات دور الـ16 والدور ربع النهائي فيما يُقرر مجلس الإدارة ملعب المباراة النهائية بتوصية من اللجنة، وتقام المباريات بنظام خروج المغلوب في دور الـ16، وربع النهائي والنهائي، في حين يقام الدور قبل النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراتين.

وأكد أحمد بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات حرص مجلس إدارة الاتحاد على تنظيم مثالي لمختلف مسابقاته وخاصة الكأس الغالية لما تحمله من أهمية كبرى للرياضيين والجماهير والأجهزة الفنية والإدارية ولاعبي الأندية كافة الذين يسعون للمنافسة بقوة لنيل اللقب الغالي، وقال: حرصت اللجنة على دراسة الجوانب كافة التي صاحبت بطولتي الكأس الغالية ودوري الدرجة الأولى بالموسم الماضي سعياً إلى تطوير لوائح المنافسات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز