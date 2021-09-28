31 لاعباً في قائمة «الأبيض» الموسعة استعداداً لإيران والعراق

المصدر: دبي- العوضي النمر

اختار الهولندي فان مارفيك المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، 31 لاعباً لقائمة «الأبيض» الموسعة، استعداداً لمواجهتي إيران والعراق، يومي 7 و12 أكتوبر المقبل، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، وتضم القائمة 31 لاعباً هم، علي خصيف، فهد الضنحاني، عادل الحوسني، محمد الشامسي، بندر الأحبابي، محمد برغش، عبد العزيز هيكل، شاهين عبد الرحمن، وليد عباس، محمود خميس، خليفة الحمادي، أحمد راشد، محمد العطاس، الحسن صالح، يوسف جابر، ماجد حسن، يحيي نادر، علي سالمين، عبد الله رمضان، محمد عباس، عبد الله حمد، ماجد راشد، فابيو ليما، خلفان مبارك، خليل الحمادي، محمد جمعة «بيليه»، طحنون الزعابي، علي صالح، زايد العامري، علي مبخوت، تيغالي.

معسكر

ويختار الجهاز الفني القائمة النهائية التي تضم 26 لاعباً، عقب الجولة السادسة لدوري «أدنوك للمحترفين»، والتي تنطلق اليوم، ويدخل المنتخب معسكراً مغلقاً في دبي من 30 إلى 12 أكتوبر المقبل، ويتدرب في استاد الوصل.

وشهدت القائمة الجديدة، التي تم الإعلان عنها أمس، انضمام أحمد راشد «الوحدة»، وماجد راشد «الشارقة»، بعد تألقهما في مباريات الدوري، كما شهدت عودة عبد العزيز هيكل ويوسف جابر، بعد شفائهما وغيابهما عن التجمع السابق، وضمت القائمة محمد عباس «العين»، للمرة الأولى، بعد تألقه مع المنتخب الأولمبي، فيما غاب كايو «العين» للإصابة، وسيقوم الجهاز الفني بمتابعة حالته، وفقاً لاحتمالية مشاركته مع فريقه أمام الوحدة غداً، بالجولة السادسة .

ويحظى المعسكر المقبل بأهمية كبرى، نظراً لحاجة المنتخب إلى تحقيق الفوز الأول، وحصد نقاط تساعده في اجتياز التصفيات والتأهل للمونديال، من خلال الفوز على إيران والعراق، خاصة أن المباراتين تقامان بملعب الوصل.

طاقم ياباني

من جهة أخرى، أسند الاتحاد الدولي «فيفا» إدارة مباراة المنتخب والعراق، إلى طاقم ياباني بقيادة ريوجي ساتو، ويعاونه يامايوشي هيروشي وميهرا جون، واراكي يوسوكا (حكم رابع)، والسنغافوري جون شيا إنج واه «مقيم الحكام».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز