«فلسفة الكرة وأسلوب اللعب» في ملتقى «دبي الرياضي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينظم مجلس دبي الرياضي الاربعاء ملتقى دولياً لمنتسبي أندية دبي بعنوان «أهمية تحديد هوية وفلسفة كرة القدم وأسلوب اللعب في صياغة مشروع النادي»، ويقام بالتعاون مع رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم للمحترفين «لاليغا» ضمن جهود المجلس في تطوير الكوادر الوطنية العاملة في الأندية وشركات كرة القدم والأكاديميات وفرق المراحل السنية، والتأكيد على ضرورة توحيد أسلوب اللعب والتكامل بين الفرق بما يحقق أفضل الأجواء ويسهل من انتقال اللاعبين المتميزين من فرق المراحل السنية إلى فرق أكبر وصولاً إلى الفريق الأول والمنتخبات بما يساهم في ارتفاع مستوياتهم التنافسية، وينعكس بالإيجاب على نتائج فرقهم في الأندية ضمن أفضل الممارسات المطبقة في الأندية العالمية المحترفة، وهو الأمر الذي يساهم في الاستثمار الأمثل للموارد والزمن وتأهيل العاملين في إطار منظومة كرة القدم في الأندية.

وستقام الورشة بنظام الحضور الهجين، حيث سيتواجد في مقر المجلس منتسبو أندية دبي من المديرين التنفيذيين والمديرين الرياضيين والفنيين، وأعضاء لجان التعاقدات مع المدربين واللاعبين، ومشرفي الفرق الأولى ومديري الأكاديميات والمديرين الفنيين للأكاديميات، ويتم تقديم المحاضرات عبر وسائل الاتصال بالفيديو عن طريق كل من روبرتو أولابي المدير الرياضي لنادي ريال سوسيداد، وكارلوس كاسال منسق برامج لاليغا لكرة القدم، كبير أخصائي تطوير المشاريع الرياضية في «لاليغا»

ويتناول روبرتو أولابي موضوع فلسفة وأسلوب اللعب وعمليات الاستقطاب بنادي ريال سوسيداد في مجال كرة القدم، وهو يملك خبرة تزيد على 20 عاماً رئيساً للأقسام الرياضية في أندية لاليغا منها ريال سوسيداد، ودي ألميريا، كما أنه أحد الشخصيات الرئيسية في تطوير الهيكل الفني لريال سوسيداد الذي يمتلك أحد أفضل أنظمة للشباب في إسبانيا والتي تعمل باستمرار على تطوير اللاعبين الشباب للعب في الفريق الأول،

ويقدم كارلوس كاسال شرحاً لمفهوم فلسفة النادي في كرة القدم وأسلوب اللعب وأهمية دمج اللاعبين والمدربين في هذه الفلسفة وأسلوب اللعب، كما سيقدم نماذج لفلسفة كرة القدم وأسلوب اللعب ضمن أندية الدوري الإسباني لاليغا، وأمضى كاسال حياته المهنية في الأكاديميات وتطوير الناشئين بالصين، كما أنه ساعد العديد من الاتحادات في إنشاء برامجها الخاصة، ويعمل ضمن مشروع «لاليغا» لتطوير الأندية ومساعدتها في اتخاذ القرارات التنظيمية والاستراتيجية.

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