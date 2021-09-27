جامعة السوربون أبوظبي تستقبل المشاركين في دبلوم الإدارة الرياضية

المصدر: البيان

أبوظبي - الإثنين 27 سبتمبر 2021 : استقبلت جامعة السوربون أبوظبي يوم أمس الأحد في مقرها بأبوظبي المشاركين في برنامج الدبلوم التنفيذي في الإدارة الرياضية السنوي, والذي سجل في أولى فصوله الدراسية دراسين ودارسات من 9 جنسيات مختلفة يعملون في قطاعات رياضية وغير رياضية من جميع أنحاء المنطقة والشرق الأوسط.

شارك في افتتاح البرنامج السنوي الذي يرعاه اتحاد الإمارات لكرة القدم لأول مرة منذ يونيو الماضي محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم, والبروفيسورة سيلفيا سيرانو، مديرة جامعة السوربون أبوظبي ، وفينسنت مونيير، مدير العلاقات الدولية في المركز الدولي للدراسات CIES ، حيث قاموا باستقبال الدارسين في مقر الجامعة بأبوظبي.

وبهذه المناسبة قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم " سعينا منذ فترة ليست بالقصيرة على تطوير علاقاتنا مع شركائنا داخل وخارج الدولة في سبيل الوصول إلى تعزيز التواصل الاجتماعي الرياضي والمعرفي عبر جميع الوسائل المتاحة ، وأكدنا على أن بناء جسور المعرفة والتطوير تبنى على أساس دعم شركائنا لتحقيق أهدافهم وإطلاق برامجهم وتنفيذ خططهم ، ونجاحهم هو نجاحنا".

وأضاف رئيس اتحاد كرة القدم " نهنئ شركاءنا في جامعة السوربون بأبوظبي على إطلاق برنامجهم الرياضي الجديد, والذي ندعمه من جميع الجوانب لكي يحقق نجاحا مبهراً وينتج جيلاً شاباً ذا معرفة بالإدارة الرياضية المحترفة بجميع جوانبها ، ونحن على ثقة بأن جامعة السوربون لديها من المقومات ما يلزم لتلبية كافة المتطلبات لتحقيق ذلك".

واختتم " نؤكد حرصنا الشديد على دعم البرامج التعليمية الرياضية التي تثري إدارة كرة القدم في الدولة, وتدعم مقومات الاحتراف من أجل الوصول إلى أفضل الممارسات في الإدارة الرياضية المحلية".

كما علّق محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، قائلاً: " منذ يونيو الماضي ونحن نعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في جامعة السوربون بأبوظبي والمركز الدولي للدراسات الرياضية لإطلاق الدبلوم التنفيذي للإدارة الرياضية والذي يدعمه اتحاد الإمارات لكرة القدم, حيث يحتوي الدبلوم على 6 محاور رئيسية وهي: التسويق والرعاية ، الإدارة ، المالية ، القانون الرياضي ، التواصل ، إدارة الفعاليات الرياضية, وهذه المحاور تمثل أساس أي منظومة رياضية محترفة متكاملة تسعى للوصول إلى الاستقرار والنجاح الإداري على جميع الأصعدة ".

واضاف" قام فريق عمل المركز الدولي للدراسات الرياضية رفقة جامعة السوربون أبوظبي ، بعمل كبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية بالتعاون والتواصل مع اتحاد كرة القدم لوضع البرنامج الزمني المناسب لإطلاق البرنامج التنفيذي للإدارة الرياضية , وهو ما يحدث اليوم ، ونحن مسرورون وفخورون جدا لكوننا جزءاً من هذا المشروع الذي نتوقع له مستقبل كبير في الفترة القادمة, ويبشرنا بولادة جيل جديد قادر على الإدارة الرياضية باحترافية عالية".

واختتم الأمين العام لاتحاد الكرة " الدبلوم التنفيذي هو خطوة أولى لسنوات قادمة ستكون حافلة بالإنجازات والتطور للوصول إلى بيئة رياضية مستدامة فيها كوادر وطنية متخصصة بالكثير من الجوانب الدقيقة في الإدارة الرياضية, ونحن لن نتوقف عن تطوير منظومة كرة القدم ".

من جهتها أعربت البروفيسورة سيلفيا سيرانو، مديرة جامعة السوربون أبوظبي عن سعادتها بافتتاح البرنامج ، قائلة: "يسعدنا في جامعة السوربون أبوظبي أن نرحب بالدفعة الجديدة من طلبة الدبلوم التنفيذي في الإدارة الرياضية في الحرم الجامعي وبحضور شركائنا ألا وهما اتحاد الإمارات لكرة القدم و CIES-FIFA. إن الدبلوم التنفيذي في الإدارة الرياضية هو برنامج شامل تم تصميمه بعناية ليجمع بين التعليم النظري والعملي وذلك لإثراء الطلبة بالمهارات والمعرفة اللازمة. نطمح لتخريج متخصصين قادرين على التكيف مع المتطلبات الإقليمية والوطنية في مجال الرياضة ليصبحوا قادة في مجالاتهم."

من ناحية أخرى، علق السيد فينسنت مونيير، مدير العلاقات الدولية فيCIES قائلاً: "إن افتتاح النسخة السابعة من الدبلوم التنفيذي أمر في غاية الأهمية لعدة نواح ألا وهي المكانة المهمة والخلفيات الثقافية المختلفة للطلبة الجدد والتعاون المثمر بين جامعة السوربون أبوظبي و ال CIES ودعم شريكنا الجديد في هذه الاتفاقية، اتحاد الإمارات لكرة القدم. إن جميع هذه العناصر ضرورية لخدمة هدفنا الرئيسي ألا وهو زيادة الوعي لدى المديرين بالتحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه مجال الرياضة وكرة القدم على وجه الخصوص."

يذكر أن البرنامج التنفيذي للإدارة الرياضية و الذي يدعمه اتحاد الإمارات لكرة القدم يحتوي على 6 محاور رئيسة وهي: التسويق والرعاية ، الإدارة ، المالية ، القانون الرياضي ، التواصل ، إدارة الفعاليات الرياضية. و تمتد السنة الدراسية من سبتمبر 2021 وحتى أغسطس 2022 .

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