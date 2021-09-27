دبي تستضيف نهائيات الدوري الهندي للكريكت والمونديال

المصدر: دبي - البيان الرياضي

في ظل الثقة الكبيرة التي تحظى بها دبي ودولة الإمارات في عالم الرياضة، وقدرتها على استضافة أكبر البطولات العالمية وأقوى المنافسات الدولية، أعلن مجلس دبي الرياضي، استضافة دبي المباراتين النهائيتين إلى جانب 23 مباراة أخرى في أكبر بطولتين للكريكت في العالم على مستوى الأندية والمنتخبات، والتي تقام منافساتها في الإمارات، وتشارك 8 من أقوى الأندية المحترفة في الدوري الهندي الممتاز، الأكبر في العالم للعام الثاني على التوالي، وتليها بطولة كأس العالم للكريكت 20 للرجال (2020) بمشاركة 16 منتخباً، هي إنجلترا، أستراليا، أفغانستان، بنغلاديش، الهند، أيرلندا، ناميبيا، هولندا، نيوزيلندا، عمان، باكستان، غينيا الاستوائية الجديدة، اسكتلندا، جنوب أفريقيا، سريلانكا، وجزر الهند الغربية.

وتتجه أنظار أكثر من مليار مشاهد من العالم إلى دبي لمتابعة مشهد تتويج الأبطال في دبي، التي تحتضن مقر المجلس الدولي للكريكت، بجانب متابعة المنافسات في ملاعب دبي وأبوظبي والشارقة، التي تقام على مدار الشهرين المقبلين.

وتقام منافسات الدوري الهندي الممتاز، أحد أكثر الأحداث الرياضية مشاهدة في العالم، في 3 ملاعب هي ملعب الشيخ زايد في أبوظبي، واستاد دبي الدولي للكريكت، وملعب الشارقة للكريكت بالشارقة، وذلك بعد قرار مجلس التحكم للكريكت بالهند بنقل منافسات الفترة المتبقية من الموسم 14 من البطولة «31 مباراة»، إلى الإمارات بعد تعليق استكمالها بالهند بسبب تفشي «كوفيد 19»، وتقام 13 مباراة منها في دبي من بينها المباراة النهائية للدوري وتقام باستاد دبي الدولي للكريكت 15 أكتوبر المقبل.

4 ملاعب

وتستضيف الدولة العدد الأكبر من منافسات بطولة كأس العالم للكريكت إلى جانب سلطنة عمان، وتستضيفها 4 ملاعب، هي ملعب الشيخ زايد واستاد دبي الدولي وملعب الشارقة وملعب أكاديمية عُمان للكريكت، وتنطلق الجولة الأولى في ملاعب أبوظبي ومسقط، وبعدها تنتقل جميع المباريات بداية من جولة «سوبر 12» إلى ملاعب الدولة، وتستضيف دبي 12 مباراة من المونديال من بينها المباراة النهائية وتقام في استاد دبي الدولي للكريكت يوم 14 نوفمبر، بعد 45 مباراة من أقوى منافسات الكريكت في العالم، وتقام المباراة الأبرز بالمونديال بين الغريمين الهند وباكستان في دبي 24 أكتوبر، وستكون المباراة هي الأولى بين المنتخبين منذ أكثر من عامين، وكانت الأخيرة في مونديال 2019 في إنجلترا، كما أنها المباراة الأكثر شعبية في العالم ويتابعها 1.039 مليار، بنسبة 90 % من مشجعي الكريكت في العالم، وكشف استبيان المجلس الدولي للكريكت أن بطولة (2020)، يفضلها نسبة 92 % من المشجعين.

ويتابع المنافسات أعداد كبيرة من الجاليتين الهندية والباكستانية، بالإضافة إلى المشجعين الذين سيتوافدون إلى الدولة من مختلف دول العالم لمتابعة المنافسات ومشاهدة مباراة الهند وباكستان والالتقاء بنجوم اللعبة عن قرب في دبي.

برزت الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص كواحدة من أكثر الوجهات استقطاباً لنجوم الرياضة العالميين وأكبر البطولات العالمية بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي جعلتها المكان الأكثر أماناً في العالم، حيث استضافت الإمارات بنجاح العام الماضي النسخة 13 للدوري الهندي الممتاز للكريكت «آي بي إل»، وهو أحد أقوى بطولات الكريكت من حيث قوة المنافسات والقيمة التسويقية والمتابعة الإعلامية.

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