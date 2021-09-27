«إكسبو 2020 دبي» شعار الجولة 6

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

قررت رابطة المحترفين تسمية الجولة السادسة، من دوري «أدنوك للمحترفين»، جولة «إكسبو 2020 دبي»، احتفالاً بانطلاق فعاليات الحدث العالمي في دبي أول أكتوبر المقبل. وسترفع ملاعب الجولة شعار المعرض العالمي، إلى جانب الفعاليات الاحتفالية المرافقة للحدث، والترويج له عبر منصات الرابطة ، في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عبد الله الجنيبي، رئيس الرابطة: نتطلع من خلال إطلاق مسمى «إكسبو 2020 دبي» على الجولة ، لأن نساهم ولو بجزء بسيط، في دعم الجهود الوطنية التي أثبتت مجدداً أن المستحيل غير موجود في قاموس الإمارات.

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