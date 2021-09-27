سوء الحظ يطارد ديوب في تسجيل الهدف التاريخي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

يبدو أن عدم التوفيق يطارد السنغالي ماكيتي ديوب مهاجم الظفرة في الانفراد بلقب أفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري، وذلك بعد مرور 5 جولات من عمر دوري أدنوك للمحترفين.

وكان ديوب عادل رقم الغاني أسامواه جيان لاعب العين وشباب الأهلي السابق كأفضل هداف أجنبي في تاريخ دوري المحترفين في مايو الماضي عندما سجل الهدف رقم 101 في مسيرته في الجولة 24 من الموسم الماضي.

الغريب أن اللاعب منذ بداية الموسم الحالي يحاول تسجيل هدفه التاريخي رقم 102 ولكنه واجه سوء حظ بطريقة غريبة، خصوصاً وأنه سجل هدفاً في مباراة الظفرة وبني ياس في الجولة الرابعة هذا الموسم ولكن تم احتسابه بعد ذلك للاعب بني ياس عامر عبد الرحمن بالخطأ في مرماه، قبل أن يسجل ديوب مرة أخرى في مباراة الإمارات والظفرة في الجولة الخامسة إلا أن الهدف ألغي بداعي التسلل.

ويتصدر ديوب الذي يخوض موسمه الثامن في دوري المحترفين قائمة أفضل هداف أجنبي بالتساوي مع جيان، إذ أحرز أهدافه الـ 101 مع الظفرة وشباب الأهلي الذي خاض معه تجربة لم تستمر طويلاً، فيما يحتل البرازيلي أندرسون لاعب الشارقة سابقاً المركز الثالث بـ 99 هدفاً.

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