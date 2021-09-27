90 دقيقة لتحقيق حلم «الهواة» بدور الـ 16 للكأس الغالية

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

حضرت الإثارة والأهداف خلال الجولة الختامية لمباريات المرحلة الأولى من تمهيدي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، وسجل اللاعبون 23 هدفاً بالجولة، جاء 9 منها في مباراة تحصيل حاصل انتهت بخسارة الجزيرة الحمراء أمام غلف اف سي بنتيجة 2 - 7، وهى الهزيمة التي أطاحت بمدرب الجزيرة الحمراء علي الوصلة الذي منيت شباك فريقه بـ 16 هدفاً في ثلاث مباريات، وهي الإقالة الأولى في موسم «الهواة».

وشهدت الجولة تأهل 4 فرق من أندية «الهواة» إلى نصف نهائي التصفيات هي حتا، دبا، البطائح، العربي، وأصبحت الفرق الأربعة على بعد 90 دقيقة للوصول إلى دور الـ 16 للكأس الغالية، ويلتقي في نصف النهائي حتا بطل المجموعة الثالثة مع البطائح بطل «الأولى» ودبا الفجيرة أول «الثانية» مع العربي بطل «الرابعة»، ويتأهل الفائزان إلى دور الـ 16، وتحدد يوم 30 الجاري لإجراء قرعة هذا الدور، بجانب قرعة دوري الدرجة الأولى.

علامة كاملة

وتمكن دبا الفجيرة من تحقيق رقم قياسي في المرحلة الأولى من التصفيات بحصد العلامة الكاملة «9 نقاط»، وأحراز اللاعبون 12 هدفاً فيما لم تهتز شباك حارسه محمد الرويحي خلال 3 مباريات، كما نجح حتا في تخطي التوقعات وإلحاق هزيمة رباعية بدبا الحصن متصدر المجموعة الثالثة «الحديدية» منذ الجولة الأولى، ليحرمه من الوصول لنصف النهائي، حيث كان يكفيه التعادل، فيما غادر التعاون «مرفوع الرأس» محققاً 7 نقاط، وهو رصيد البطائح نفسه متصدر المجموعة الأولى، وتدخل فارق الأهداف ليحسم صدارة المجموعة للبطائح، وكانت الظروف خدمت البطائح بقرار لجنة المسابقات اعتبار مسافي خاسراً أمام البطائح بنتيجة 0 - 3، لمشاركة لاعب مع الفريق بشكل غير قانوني، وكانت النتيجة الأصلية للمباراة التعادل 2 - 2.

مفاجأة

وفي المجموعة الرابعة فجر العربي ممثل أم القيوين المفاجأة بفوزه على الذيد والفجيرة بثلاثية نظيفة، وحقق صدارة المجموعة، كما لم تهتز شباكه بأي هدف، وأصبح على بعد خطوة من دور الـ 16 للكأس في حال تجاوز دبا الفجيرة في اللقاء المقبل.

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