الوحدة يجهز مارتينز للظهور الأول في «الكلاسيكو»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

انتظم البرتغالي فابيو مارتينز الوافد الجديد لقلعة «العنابي» في تدريبات الوحدة الذي يستعد لمواجهة العين في مباراة الكلاسيكو

لتكون أول ظهور له مع «العنابي »بالموسم.وتعاقد ت شركة الكرة بالنادي برئاسة راشد الزعابي مع اللاعب القادم من سبورتينغ براغا لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث في صفقة قدرت بـ 3 ملايين يورو، وتم قيده بديلاً للكوري لي ميونغ الذي يرتبط بعقد مع النادي حتى نهاية الموسم ، وسيواصل مشواره مع الفريق في دوري أبطال آسيا.

وكثّف الوحدة من تحضيراته للمواجهة المرتقبة وأكد الجهاز الفني ضرورة بدء صفحة جديدة لإعادة الفريق إلى المنافسة، ويغيب عن الوحدة محمد برغش الذي تعرض لإصابة عضلية في مباراة شباب الأهلي، إضافة إلى فارس جمعة للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث، ينتظر جمهور الفريق ظهور البرازيلي المقيم لوكاس بيمنتا .

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