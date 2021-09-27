العين يستعد بـ «بروح العائلة الواحدة» وتجديد الثقة في اللاعبين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

قبل 48 ساعة من لقاء ديربي العاصمة بين العين والوحدة بالجولة السادسة من دوري« أدنوك للمحترفين»، سادت معسكر «الزعيم» أجواء أشبه بغرفة الطوارئ، خصوصاً بعد التعادل أمام العروبة بالجولة السابقة، والذي أفقد الفريق نقطتين، وكان انخفاض الأداء في الشوط الثاني من المباراة محور النقاش في لقاء المصارحة الأخير بين إدارة شركة الكرة العيناوية ولاعبي الفريق تحت عنوان «المصارحة بروح العائلة الواحدة» حيث تمت مناقشة مردود العين في مباراة العروبة، لإعادة ترتيب أوضاع الفريق بشفافية ، وفيما أكد مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم، تجديد ثقته باللاعبين ودعمه الكامل للفريق ، أوضح عبد الله علي مشرف الفريق الأول والرديف أن المستوى الذي ظهر عليه العين في آخر جولتين لا يتسق مع سقف الطموحات .

وقال في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الكل يشعر بالمسؤولية بسبب ما حدث في آخر مباراة، وشخصياً أتحمل المسؤولية الأكبر، نحن في العين نعمل بروح العائلة الواحدة، وقد تعاهد اللاعبون على مضاعفة الجهود لاستعادة التوازن والعودة إلى الانتصارات. وأضاف : ما حدث في مباراة العروبة كان بمثابة «الدش البارد»، والدرس المهم الذي يتوجب علينا الاستفادة منه، خصوصاً وأن العين لا يزال في الصدارة.

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