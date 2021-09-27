دبي تحتضن أكاديمية إنتر ميلانو الإيطالي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت «إنتر أكاديمي»، الأكاديمية التدريبية العالمية التابعة للنادي الإيطالي العريق «إنتر ميلانو»، إطلاق «إنتر أكاديمي دبي» بالشراكة بين نادي الإنتر و«تيم مايند سبورتس»، وهي شركةٌ تستهدف تدريب الأطفال والناشئة والشباب، وتزاول الأنشطة المرتبطة بكرة القدم محلياً.

وستوفر «إنتر أكاديمي» خدمات التدريب الاحترافية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وتمنح الفرصة للأطفال والناشئين تطوير مهاراتهم في كرة القدم وتعزيز لياقتهم البدنية. وسيتولى تقديم الخدمات التدريبية فريقٌ يجمع بين الكفاءات المحلية وخبرات نادي الإنتر.

وستساهم هذه الخطوة في تعزيز صورة وانتشار العلامة التجارية لنادي «إنتر» في دولة في الإمارات، حيث يأتي إطلاق الأكاديمية في إطار شراكة مع «تيم مايند سبورتس».

أهمية

وقال أليساندرو أنتونيلو، الرئيس التنفيذي لشركة إف سي إنترناسيونالي ميلانو: «يعد افتتاح أكاديمية إنتر الجديدة في دبي خطوة ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لنا، حيث تعكس تنامي حضورنا في أبرز الأسواق العالمية، مثل الإمارات، ويسعدنا أن نمضي قُدُماً في هذا المشروع الطموح بالشراكة مع «تيم مايند سبورتس»، والذين يشاركوننا شغف نادينا بتدريب الشباب وصقل مهاراتهم».

وقال يوسف علي بهزاد، رئيس مجلس إدارة أكاديمية «تيم مايند سبورتس»: «من دواعي سرورنا أن نبرم شراكة مع أحد أبرز الأسماء على مستوى كرة القدم العالمية، إننا واثقون بأنَّ «إنتر أكاديمي دبي» ستحقق نجاحاً باهراً، حيث إننا نتعاون مع شريك يحظى بسمعة مرموقة عالمياً، ويتملك خبراتٍ رائدة في تدريب وتطوير المواهب الشابة في كرة القدم حول العالم.

ونسعى إلى تقديم برامج ذات مستوى عالمي من خلال مدربي «إنتر» ذوي التأهيل العالي والخبرات المتراكمة، وتوفير الدعم والرعاية التخصصية للاعبين الشباب في الدولة وضمان سهولة وصولهم مع أفراد عائلاتهم إلى مرافقنا الحديثة. إننا نتطلع إلى بدء هذه الرحلة الرائعة مع «النيراتزوري»، أبطال دوري الدرجة الأولى الإيطالي «السكوديتو»».

ومن المقرر أن تبدأ الأنشطة التدريبية في سبتمبر الجاري، تحت إشراف طاقم من «إنتر أكاديمي». وسيعمل الطاقم بشكلٍ وثيق مع فريق عمل المشروع للمساعدة في تدريب المدربين المحليين واللاعبين الشباب.

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