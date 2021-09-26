"إكسبو 2020" شعارا للجولة الـ 6 لدوري أدنوك لمحترفي كرة القدم

المصدر: البيان

أعلنت "رابطة المحترفين الإماراتية " تسمية الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين " جولة إكسبو 2020" وذلك احتفاء بقرب انطلاق فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي في الأول من أكتوبر المقبل وهو الحدث الذي تحتضنه دولة الإمارات لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، بمشاركة قياسية تاريخية من مختلف دول العالم.

وسترفع ملاعب الجولة السادسة شعار المعرض العالمي إلى جانب الفعاليات الاحتفالية المرافقة للحدث، والترويج له عبر منصات رابطة المحترفين الإماراتية، في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي .

و ثمن عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، دعم القيادة الرشيدة، التي تساهم بتوجيهاتها ورؤيتها الشاملة، في ترسيخ مكانة دولة الإمارات، من خلال هذا المعرض كواحدة من الدول التي تقود عجلة التحول للمستقبل، وتلعب دورا أساسيا في جمع صناع القرار وأصحاب الاختصاصات المختلفة، تحت مظلة واحدة، في أكبر تجمع للعقول والموارد في العالم، ولمدة 6 أشهر متواصلة.

و قال الجنيبي:" من خلال إطلاق مسمى "إكسبو 2020 دبي" على الجولة السادسة نتمنى أن نسهم ولو بجزء بسيط في دعم الجهود الوطنية التي أثبتت مجددا أن المستحيل غير موجود في قاموس الإمارات" .

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