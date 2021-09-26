الوحدة يقيد مارتينز في كشوفاته بدلاً من الكوري لي ميونغ

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

قيد الوحدة البرتغالي فابيو مارتينز والذي تعاقد معه النادي لمدة موسمين قادماً من سبورتينغ براغا في قائمته المحلية بكشوفات اتحاد كرة القدم بدلاً من الكوري الجنوبي لي ميونغ.

وسيدخل مارتينز قائمة الوحدة للمواجهة المرتقبة في الكلاسيكو أمام العين والمقررة يوم الأربعاء المقبل في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، إذ يعد اللاعب جاهزاً للمشاركة بعد انتظامه في تدريبات الفريق عقب إكمال إجراءات التعاقد.

بينما يستمر الكوري لي ميونغ الذي يرتبط بعقد مع النادي حتى نهاية الموسم الجاري في الفريق والمشاركة في مواجهة النصر السعودي في أكتوبر المقبل في الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا باعتبار اللاعب مسجلاً في القائمة أجانب الوحدة الآسيوية بجانب جواو بيدرو وعمر خريبين وخوسيه أنخيل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز