قرار الحكم الأجنبي.. أربك «قضاة الملاعب»

المصدر: دبي - العوضي النمر

شهدت الجولة الخامسة للدوري ارتباكاً في أداء الحكام، تأثراُ بقرار الاستعانة بالحكم الأجنبي الذي صدر ليلة إقامة مباريات الجولة، في توقيت غير موفق وكان يمكن تأجيله لما بعدها وخاصة أن هناك توقفاً طويلاً للمسابقة، ووضح عدم التركيز في أداء قضاة الملاعب، كما ظهر الارتباك على أداء حكام تقنية الفيديو.

وبرز الحكم الدولي المونديالي محمد عبدالله بمستوى متميز، وقاد قمة الشارقة والجزيرة بحنكة وخبرة رغم صعوبتها وأحداثها الصعبة، كما ظهر حكما الدرجة الأولى أحمد سالم ومحمد الهرمودي بمستوى طيب وقاد الأول مباراة النصر مع الإمارات، والثاني مباراة بني ياس مع عجمان وأثبت الحكمان أن مستوى حكام الأولى لا يقل عن الدوليين.

وبشكل عام جاء المستوى التحكيمي للجولة أقل من المتوقع، برزت عدة ملاحظات ومنها عدم احتساب عدة ركلات جزاء، كما أن طرد بيرنارد «الشارقة» غير مستحق وكان يجب تدخل تقنية «VAR» للتصحيح ، وبرزت مشكلة في احتساب الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في جميع المباريات .

حالات تحكيمية

* ركلة جزاء لم يتم احتسابها لكلباء نتيجة اعتداء حسن إبراهيم «الوصل» على ويلدر «النمور» كما توجد ركلة جزاء غير محتسبة للوصل لدخول لاعب كلباء بتهورعلى عبدالرحمن صالح «الوصل».

* إلغاء هدف للعين في مرمى العروبة صحيح نتيجة لمس سعيد أحمد الكرة ، فيما تم إلغاء هدف صحيح للعروبة .

* قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لشباب الأهلي في مباراته أمام الوحدة صحيح.

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