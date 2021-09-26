علي إبراهيم: الطقس يتحسن والأداء لم يتطور

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

أبدى علي إبراهيم مدرب المنتخب الأولمبي الأسبق استغرابه من استمرار تواضع مستوى دوري «أدنوك للمحترفين» رغم مرور 5 جولات، وقال: الطقس تحسن بشكل كبير، ولكن الأداء لم يتطور بما يرضي الطموحات، ومن غير المعقول أن نرى دقائق معدودة متميزة في مباراة واحدة كل جولة، ولعل السبب هو عدم ظهور معظم اللاعبين الأجانب بمستوى متميز مع تراجع أداء عدد من اللاعبين المواطنين المتميزين. ومن الغريب ظهور الكم الكبير من حالات الشد العضلي للاعبين رغم مرور 5 جولات فقط ، وأخشى أن تؤثر كل هذه العوامل على المنتخب.

صراع

وأشارإلى أن الصورة لم تتبلور بشكل كامل بشأن صراع القمة والقاع ، وقال: أتوقع منافسة العين والشارقة وشباب الأهلي والجزيرة على الصدارة باعتبارها الأفضل ، فيما ينحصر صراع القاع بين الإمارات والعروبة وكلباء والظفرة، وقد تستفيد عدد من الفرق من فترة التوقف في إعادة ترتيب أوراقها.

وأكد أن «الزعيم» دفع ثمن الثقة الزائدة بعد التقدم على العروبة 3 - 0 في شوط، وعاد العروبة وأدرك التعادل بفضل الروح القتالية العالية التي يتميز بها، والتي عوضت الكثير من النقص الفني، فيما لايزال كلباء والوصل يدفعان ثمن عدم توفيق «الأجانب».

وأشار علي إبراهيم إلى استمتاع الجمهور بالدقائق الأخيرة من مباراة الشارقة مع الجزيرة، وهي الدقائق الأكثر إثارة ومتعة في الجولة الخامسة، وقال: لاعبو الشارقة تحفزوا بعد حالة الطرد وزادت قوتهم الذهنية فقلبوا النتيجة وحققوا فوزاً غالياً، ولكن الفريق مازال يعاني من مشاكل دفاعية، والجزيرة لا يزال دون مستوى الموسم الماضي وطرد لاعب أوجد خللاً بتنظيم الفريق لم يحسن المدرب كايزر التعامل معه لعصبيته ما أدى لطرده.

وأضاف: أستغرب من هجوم عدد من الجماهير على عبدالعزيز العنبري فهو مدرب جيد والهجوم عليه غير مبرر، ولابد من دعم عمله حتى يزداد تركيزه لأداء مهمته.

أداء غير مقنع

وتابع علي إبراهيم: شباب الأهلي لم يقنعنا بمستواه هذا الموسم، رغم حصده 3 بطولات، الموسم الماضي ، أما الوحدة فلايزال خارج «الفورمة» رغم أن لديه أجانب على مستوى جيد ولم يقدم بيدرو مستواه المعروف الذي ظهر به مع بني ياس كما أن مستوى خريبين غير مقنع وللأسف استغنى الفريق عن مدافع برازيلي كان يحتاج لجهوده.

تطور

وأشاد علي إبراهيم بمستوى عجمان ونجاحه في حصد 8 نقاط في أول 5 جولات ، وقال: بني ياس فلايزال يتحسس خطواته بدون بيدرو والفريق في تراجع واضح، ويبدو أن الفريق يعاني من أمور داخلية، أما خورفكان فمستواه يتحسن، رغم أن أجانب الموسم الماضي أفضل، ويظل الظفرة لغزاً محيراً.

توازن

وتابع : مستوى «العميد» يتحسن وحصد حتى الآن 9 نقاط ساهمت في معنويات اللاعبين، وأعادت التوازن في الأداء أما الإمارات فإنه يواصل الهزائم رغم أن الفريق يظهر بتنظيم جيد بالملعب، ولكنه يفتقد «القناص» كما أنني لست مع تغيير المدرب لأنه يقدم عملاً جيداً،ويجب تصحيح أسباب الخلل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز