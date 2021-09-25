البيروفي كريستيان بينافينتي يقترب من الظفرة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

اقترب الظفرة من التعاقد مع البيروفي كريستيان بينافينتي، قادماً من بيراميدز المصري، من أجل إكمال عقد الرباعي الأجنبي في صفوف الفريق.

وعلم "البيان الرياضي" أن الظفرة اتفق مع اللاعب الذي وصل إلى الدولة تمهيداً لإتمام إجراءات التعاقد بعد اجتياز الفحوصات الطبية.

ولعب المهاجم البيروفي المولود في إسبانيا ويبلغ من العمر 27 عاماً في مركز صانع الألعاب والجناح الأيسر، وأعاره نادي بيراميدز في الموسم الماضي لصفوف شارلروا الفرنسي، قبل أن يخرج من حسابات الفريق المصري في الموسم الحالي.

كما لعب بينافينتي في صفوف فريق الرديف لريال مدريد، وانتقل في 2015 إلى ميلتون دونز الإنجليزي الذي يلعب في الدرجة الأولى ورحل إلى شارلروا في 2016.

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