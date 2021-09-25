الإمارات تفوز بذهبية وفضية «خليجي السنوكر»

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

أحرزت الإمارات ذهبية وفضية فئة فردي الرجال للسنوكر ضمن منافسات بطولة الخليج للبلياردو والسنوكر في الدوحة، وجاء الإنجاز قبل ختام المسابقة، حيث تأهل المصنف الأول محمد مصطفى شهاب وزميله عبد الرحمن الشامسي للمباراة النهائية ليحجزا المركزين الأول والثاني للإمارات عن جدارة واستحقاق.

وجاء تأهل محمد شهاب بفوزه في نصف النهائي على حبيب صباح من البحرين بنتيجة 4 -2، فيما تأهل الشامسي بفوزه على القطري أحمد سيف 4 -3.

وتلقى كل من شهاب والشامسي التهنئة من عبد المنعم الختال رئيس اتحاد غرب آسيا للبلياردو والسنوكر ومحمد عبد الله يوسف رئيس الوفد، وأكد رئيس الوفد أن الإنجاز ليس غريباً على سنوكر الإمارات في بطولات الخليج التي ظلت الإمارات تحقق فيها أرقاماً جديدة نسخة بعد الأخرى، مشيراً إلى أن تأهل لاعبين من الإمارات للنهائي يبرهن على تميز اللعبة في الدولة على المستوى الإقليمي.

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