البرتغالي مارتينز يقترب من الوحدة

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

اقترب الوحدة من التعاقد مع البرتغالي فابيو مارتينز لاعب سبورتينغ براغا، وفقاً لتأكيد صحيفة أبولا البرتغالية.

وقالت الصحيفة إن الوحدة دخل في مفاوضات جادة مع النادي البرتغالي من أجل الحصول على خدمات مارتينز الذي يلعب في مركز الجناح الأيسر، وإن المفاوضات أوشكت على النهاية بعدما قدم الوحدة عرضاً بقيمة 3 ملايين يورو، مشيرة إلى أن العقد سيكون لمدة موسمين قابل للتجديد لموسم ثالث.

ولعب فابيو مارتينز «28 عاماً» مع الشباب السعودي في الموسم الماضي بنظام الإعارة وحاول النادي السعودي التعاقد مع اللاعب هذا الموسم إلا أن المفاوضات لم تنجح.

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