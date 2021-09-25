دبا والعربي إلى المرحلة الثانية من تمهيدي «الكأس الغالية»

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

تأهل فريقا دبا الفجيرة والعربي أمس إلى المرحلة الثانية من تمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وتغلب «النواخذة» على الحمرية بهدف بابي عبد الله، متصدراً المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، فيما تغلب العربي على الفجيرة بثلاثية نظيفة، وتصدر المجموعة الرابعة بست نقاط، سجل الأهداف راشد سالم واليكساندرو واليسون سيلفا.

وفي مباراة، تحصيل حاصل فاز غلف اف سي على الجزيرة الحمراء 7 - 2 بالمجموعة الثانية، سجل السباعية كل من ويسلي باتريك «هاتريك»، وداميلاري ايدجون «هدفين» وسالمين سالم ومحمد ايبو، فيما أحرز ثنائية الخاسر علي حسن.

وتقام اليوم 4 مباريات ويلعب بالمجموعة الثالثة حتا مع دبا الحصن في مباراة التأهل، ومصفوت مع الرمس، ويلتقي في المجموعة الأولى البطائح مع التعاون، ومسافي مع سيتي، ويكفي البطائح التعادل لضمان التأهل للمرحلة الثانية.

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