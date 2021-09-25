الشارقة وصيفاً في 4 دقائق ورباعية للعميد بشباك الصقور

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، محمد فضل، محمد صادق، أحمد عيسى

حقق الشارقة فوزاً غالياً على ضيفه الجزيرة، في قمة الجولة الخامسة لدوري «أدنوك للمحترفين» باستاد الشارقة، وجاء الفوز في 4 دقائق بسيناريو مثير، و«ريمونتادا» وقلب الفريق تأخره بهدف حتى الدقيقة 82 إلى فوز بالدقيقة 86 بنتيجة 2-1، ليصل الشارقة للنقطة 12 ووصافة الدوري فيما تراجع الجزيرة رابعاً، وأكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب من كل فريق.

ونجح الجزيرة في تسجيل هدفه عن طريق علي مبخوت في الدقيقة الثانية، وشهد الوقت بدل الضائع للشوط الأول طرد لاعب الجزيرة خليفة الحمادي بالبطاقة الحمراء المباشرة نتيجة احتكاك بدون كرة مع لاعب الشارقة شوكووف.

واستمرت الإثارة في الشوط الثاني وتقدم الشارقة في الناحية الهجومية واعتمد الجزيرة على المرتدات وواصل علي خصيف تألقه في مواجهة هجمات الشارقة من برنارد وبن مالانغو وكايو لوكاس، وعادت البطاقة الحمراء للظهور مرة ثانية في الدقيقة 67 وكانت من نصيب محترف الشارقة البرازيلي برنارد لنيله البطاقة الصفراء الثانية.

ونجح البديل خالد باوزير في إدراك التعادل للشارقة من أول هجمة يواجه فيها الحارس علي خصيف «ق 82»، وجاءت الدقيقة 86 لتعلن عن هدف التقدم الشرقاوي عبرالكونغولي بن مالانغو المتخصص في «الريمونتادا».

إلى ذلك، خرج النصر بفوز ثمين من ملعب مضيفه الإمارات، متغلباً عليه 4 - 0 وهو الفوز الثاني للفريق على التوالي سجل الأهداف تيغالي «ق 32» وتوزيه، هدفين «ق 69 و87»، وعبد الله أنور «ق 3+90»، ورفع «العميد رصيده إلى 9 نقاط، وصعد إلى المركز الخامس، واستمر «الصقور» في المركز الأخير بلا نقاط بعد تجرعه الخسارة الخامسة.

قدم الفريقان مستوى متميزاً في الشوط الأول مع أفضلية للنصر الذي نجح في فك شفرة دفاع المنافس بضربة رأسية من المخضرم تيغالي في الدقيقة 32 سكنت الشباك

وفي الشوط الثاني أجرى الصقور 3 تعديلات دفعة واحدة انعكست إيجاباً على أدائه الهجومي لإدراك التعادل، ولازم سوء الحظ البرازيلي سيلفا الذي سدد كرة قوية في العارضة، ومحاولة أخرى من جوزيف قنادو الذي أنفرد بالمرمى لكن عبد الله التميمي حارس «العميد» خرج في الوقت المناسب، وأجرى مدرب النصر تعديلين بخروج مهدي عبيد وريان منديز الذي غادر الملعب غاضباً ورفض الجلوس في الدكة، لكن التبديل أظهر مفعوله سريعاً في أداء الفريق الذي تمكن من إضافة الهدف الثاني بواسطة توزيه في الدقيقة 69

وفي الدقائق الأخيرة كاد البديل زكريا بولحية يسجل لـ « الصقور»، وفي الدقيقة 87 أنهى توزيه طموحات الصقور وأضاف الهدف الثالث وأتبعه عبد الله أنور بالرابع في الدقيقة الثالثة من الزمن بدل الضائع.

وفك عجمان عقدة 9 سنوات على ملعب الشامخة، أمس، محققاً فوزاً ثميناً على مضيفه بني ياس بهدفين مقابل لا شيء، والفوز هو الأول لـ «البرتقالي» على «السماوي» بملعب الأخير منذ (يناير 2012 ) عندما فاز 2 - 1، كما أنه الفوز الثاني لعجمان في الشامخة في تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين.

سجل الهدفين الكولومبي يورليس مينا والتونسي فراس بلعربي في الدقيقتين 67 و85، وبهذه النتيجة وصل عجمان إلى 8 نقاط، فيما تجمد بني ياس عند 4 نقاط، وهي الخسارة الثالثة للفريق بالموسم الحالي.

وفي استاد صقر بن محمد القاسمي، حقق خورفكان الانتصار الأول في الدوري متغلباً على ضيفه الظفرة بنتيجة 3 - 0، وجاءت أهداف خورفكان الثلاثة بأقدام برازيلية عن طريق كل من كيكي جيسوس، ودودو «ركلة جزاء» وباولينيو في الدقائق 17 و54 و64، وكان خورفكان أعاد قيد باولينيو قبل المباراة بساعات خلفاً للإسباني لويس فرنانديز، وألغى الحكم هدفاً للظفرة سجله ماكيتي ديوب في الدقيقة 67 بعد عودته لتقنية الفيديو «VAR»، وبهذه النتيجة رفع وصل «نسور الخور» إلى النقطة الخامسة، واستمر الظفرة عند 3 نقاط.

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