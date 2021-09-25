إشادة آسيوية بكرة الصالات الإماراتية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أثنى الإيراني موسوي المقيم الآسيوي لحكام كرة الصالات في الاتحاد القاري والاتحاد الدولي لكرة القدم بتطور مستوى اللعبة في الإمارات، وأشاد بالصافرة الإماراتية، وقال: «هناك جهود ملموسة من القائمين على أمر اللعبة، وليس غريباً على التحكيم الإماراتي عبر حكمه المونديالي فهد بدر الحوسني أن يكون متواجداً الآن في أكبر محفل عالمي وهو كأس العالم في ليتوانيا».

جاء ذلك خلال مراقبة المقيم الدولي لمباراة شباب الأهلي التي فاز فيها على النصر 4-2 في أهم مباريات الجولة الرابعة من دوري الإمارات لكرة قدم الصالات في نسخته الثانية عشرة، يذكر أن العميد كان قد أقصى الفرسان من نصف نهائي كأس الإمارات منذ أيام.

كما أشاد موسوي بتنظيم المباراة وبالمستوى الفني لمباراة شباب الأهلي والنصر، وشكر اتحاد الإمارات لكرة القدم ولجنة التحكيم في الاتحاد ولجنة كرة الصالات على التعاون مع الاتحاد الآسيوي.

وتوجه الحكم الكويتي عبد العزيز الصراف بالشكر والتقدير إلى دولة الإمارات قيادة وشعباً على حسن الاستضافة والتنظيم، وخص بالشكر اتحاد الكرة ومجلس الشارقة الرياضي ولجنة كرة الصالات برئاسة عبد الملك جاني، مشيداً بجهود عبد الله الشحي مشرف عام حكام كرة الصالات الذي يقوم بدور الجندي المجهول في تطور التحكيم باللعبة، من خلال الجهود التي يبذلها على مدار كل موسم منذ إشهار اللعبة في العام 2009 وحتى تاريخه.

وكانت قمة الفرسان والعميد قد استأثرت بزخم إعلامي وفني كبير على مستوى التحكيم في الاتحادين الدولي والآسيوي، حيث أسند الأخير بقرار لجنة حكام كرة الصالات بالتعاون مع لجنة كرة الصالات في الدولة إدارة مباراة قمة الجولة للحكم الكويتي عبد العزيز الصراف، كي تكون بمثابة اختبار تقييمي للحكم الكويتي للانضمام للنخبة، وشارك معه في إدارة المباراة طاقم التحكيم الإماراتي عبد الرحمن عبد الله حكماً ثانياً وخالد أحمد ثالثاً ووليد عبد القادر، ميقاتي.

وأسفرت باقي نتائج مباريات الجولة عن فوز الظفرة على مستضيفه اتحاد كلباء 6-2، وتعادل الحمرية مع البطائح 4-4، وحقق الملك الشرقاوي الفوز الأول في الدوري على حساب فريق نادي مليحة 5-3.

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