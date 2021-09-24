ريمونتادا شرقاوية تُعلن أول خسارة بالجزيرة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم- تصوير - غلام كاركر

حقق الشارقة فوزاً غالياً على ضيفه الجزيرة، في قمة الجولة الخامسة لدوري أدنوك في المباراة التي أقيمت بإستاد الشارقة، وجاء الفوز الغالي بعد سيناريو مثير، نجح فيه صاحب الأرض في قلب تأخره بهدف حتى الدقيقة 82 إلى فوز بنتيجة 2-1، ليصل الشارقة للنقطة 12 والمركز الثاني وتراجع الجزيرة للمركز الرابع برصيد 10 نقاط، وأكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد اثنين من لاعبيهما، وتعتبر الخسارة هي الأولى للجزيرة في المسابقة.

وفي التفاصيل، أوفت المباراة بوعودها منذ انطلاقتها حيث توفرت فيها كل عناصر الاثارة والتشويق وحماس ورغبة الفريقين في الوصول للمرمى مبكراً، ونجح الضيف الجزراوي في تحقيق ذلك بعد مرور دقيقتين على ركلة البداية عن طريق هدافه علي مبخوت مستغلاً تمريرة رائعة من فيكتور داخل الصندوق، ليلقي هذا الهدف المبكر بظلاله في زيادة الإثارة واللعب الهجومي المفتوح خاصة من جانب الشارقة الذي اجتهد لتعديل النتيجة وضاعت له أكثر من فرصة عن طريق البرازيلي برنارد بفضل تألق الحارس علي خصيف ولم تخلو هجمات الجزيرة من خطوة على مرمى عادل الحوسني، ومع زيادة الحماس شهد الوقت البديل للشوط الأول طرد لاعب الجزيرة خليفة الحمادي بالبطاقة الحمراء المباشرة نتيجة احتكاك بدون كرة مع لاعب الشارقة شوكووف، ثم يعلن بعدها الحكم الدولي محمد عبد الله انتهاء الشوط الأول بتقدم الجزيرة بهدف مبخوت.

واستمرت الإثارة في الشوط الثاني مع تفوق عددي للشارقة نتيجة طرد مدافع الجزيرة خليفة الحمادي، وساهم ذلك في تغيير تكتيك الفريقين، حيث تقدم الشارقة أكثر في الناحية الهجومية وقابله تحفظ في الجزيرة واعتماد على المرتدات وواصل علي خصيف تألقه في مواجهة هجمات الشارقة من برنارد وبن مالانغو وكايو لوكاس، وعادت البطاقة الحمراء للظهور مرة ثانية في الدقيقة 67 وكانت هذه المرة من نصيب محترف الشارقة البرازيلي برنارد لنيله البطاقة الصفراء الثانية ليكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين، وأجرى مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري تغييراً موفقا في الدقيقة 80 بخروج لوان بيريرا ودخول خالد باوزير ونجح البديل باوزير في إدراك التعادل من أول هجمة يواجه فيها الحارس علي خصيف "ق 82"، وحاول الجزيرة بعد ذلك التقدم ناحية مرمى الشارقة في أكثر من هجمة ولكنها أخطأت المرمى، بينما شكلت هجمات الشارقة خطورة واضحة حتى جاءت الدقيقة 86 لتعلن عن هدف التقدم الشرقاوي عبر المتخصص في "الريمونتادا" المهاجم الكونغولي بن مالانغو، وحاول الجزيرة تعديل النتيجة ولكن الشارقة نجح في المحافظة على الفوز الغالي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز