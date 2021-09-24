خورفكان يعمق جراح الظفرة بثلاثية "برازيلية "

المصدر: خورفكان – محمد فضل – تصوير - زيشان احمد

ضرب خورفكان بقوة وحقق الانتصار الأول في دوري ادنوك للمحترفين بعد فوزه على ضيفه الظفرة بنتيجة 3-0 خلال المباراة التي أقيمت اليوم بملعب صقر بن محمد القاسمي في خورفكان ليرفع النسور رصيده من النقاط الى 5 نقاط وبقى الظفرة برصيد 3 نقاط .

وجاءت اهداف خورفكان الثلاثة بأقدام برازيلية عن طريق كل من كيكي جيسوس في الدقيقة 17 ودودو " ركلة جزاء " في الدقيقة 54 وباولينيو الذي اعيد قيد تسجيله قبل المباراة بساعات خلفاً للإسباني لويس فرنانديز في الدقيقة 64 ، ليعمق خورفكان جراح الظفرة بهذا الانتصار .

وجاءت انطلاقة الشوط الأول سريعة من الجانبين مع افضلية لأصحاب الأرض الذي اعتمد لاعبيه على الكرات الطويلة وسبب البرازيلي كيكي جيسوس صداعاً مستمراً على دفاع الظفرة بجانب اللاعب فهد حديد الذي برع في صناعة اللعب بعد ان مرر كرة بالمقاس لزميله جيسوس الذي قفز اعلى من الجميع واضعاً الكرة برأسه يمين حارس الظفرة عبد الله سلطان في الدقيقة 17 . هدف اول للنسور وهو الهدف الذي انتهى عليه الشوط الأول من المباراة .

ومع انطلاقة شوط المدربين وقع مدافع الظفرة مسلم فايز في المحظور بعد أن عرقل اللاعب جيسوس داخل منطقة الجزاء ليعاود حكم المباراة حمد علي يوسف تقنية الفيديو محتسباً ركلة جزاء انبرى لها البرازيلي دود محرزاً هدف فريقه الثاني في الدقيقة 54 ، وأضاف البديل باولينيو هدف فريقه الثالث من مجهود فردي رائع في الدقيقة 64 ، وقلص الظفرة الفارق عن طريق ماكيتي ديوب في الدقيقة 67 لكن حكم المباراة قام بإلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفأر التي اكدت وجود اللاعب ديوب في موقف تسلل لتنتهي المباراة بفوز خورفكان بنتيجة 3-0 .

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