عجمان يحقق فوزه الأول على بني ياس بالشامخة بعد 9 سنوات

المصدر: أبوظبي – محمد صادق -تصوير – سيف الكعبي

فك عجمان العقدة التي لازمته على مدار 9 سنوات على ملعب الشامخة بأبوظبي بعد أن حقق فوزاً ثميناً على حساب مضيفه بني ياس بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في ختام الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين.

ويعد الفوز هو الأول لعجمان على بني ياس في ملعب الأخير منذ يناير عام 2012 عندما فاز 2-1، وهو الفوز الثاني لـ "البرتقالي" في الشامخة في تاريخ مواجهاتهما في دوري المحترفين، ليعود عجمان بثلاث نقاط غالية رفع بها رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس في أفضل بداية للفريق في الدوري، فيما توقف رصيد بني ياس عند 4 نقاط بعد أن تلقى خسارته الثالثة هذا الموسم، وتراجع للمركز العاشر.

تقدم عجمان بالهدف الأول عن طريق الكولومبي يورليس مينا في الدقيقة 67 مستغلاً أخطاء دفاع بني ياس داخل المنطقة.

وأضاف التونسي فراس بلعربي الهدف الثاني في الدقيقة 85 بعد أن وصلته الكرة وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد بيسراه على يسار حارس السماوي فهد الظنحاني.

وبدا عجمان الطرف الأفضل أغلب فترات المباراة من حيث الاستحواذ والفرص وهدد مرمى أصحاب الأرض كثيراً على مدار الشوطين.

في المقابل ظهر بني ياس بصورة سيئة رغم عودة لاعب خط الوسط نيكولاس خيمينيز، وفشل الفريق في تشكيل خطورة حقيقية على مرمى علي الحوسني سوى في بعض المحاولات عقب الهدف الأول لعجمان ولكنها لم تكلل بالنجاح.

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