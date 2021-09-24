«ريمونتادا» العروبة تزلزل «قمة العين» ونقطة لـ «الفرسان» من ملعب «العنابي»

المصدر: متابعة: طلحة عبدالله، محمد صادق، محمد فضل

انتزع العروبة تعادلاً ثميناً من ضيفه العين بنتيجة 3 - 3 محققاً ريمونتادا تاريخية في مشوار الفريق مع الكبار، ضمن جولة «اليوم الوطني السعودي» بدوري «أدنوك للمحترفين»، في المباراة التي أقيمت باستاد الفجيرة.

، وكانت النتيجة تسير لفوز «الزعيم»، 3 - 2، ولكن البحريني علي مدن خطف التعادل للعروبة مسجلاً هدفاً ثميناً في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وبهذه النتيجة زلزل العروبة «قمة العين» وسط مطاردة شرسة للصدارة من أصحاب المراكز المتقدمة، وبهذه النتيجة وصل العين إلى النقطة 13 محتفظاً بالمركز الأول، فيما وصل العروبة للنقطة الثالثة.

وزين علم المملكة العربية السعودية مدرجات ملاعب الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 91.

وتقدم «الزعيم» في الشوط الأول من مباراته مع العروبة بثلاثية نظيفة سجلها التوغولى لابا كودجو، «هاتريك» في الدقائق 30، و37، و41، وفي الشوط الثاني اندفع العروبة للهجوم والذي أثمر عن ركلة جزاء بعد عرقلة البحريني علي مدن، تقدم لها اللاعب نفسه مسجلاً الهدف الأول لفريقه «ق 58».

وأضاف سعيد عبيد الهدف الثاني «ق 68»، وشهدت الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع أحداثاً متقلبة، فبعد إلغاء تقنية الفيديو «VAR» هدفاً للعين سجله البرازيلي البديل جوناتاس (90 + 4)، نجح علي مدن في إدراك تعادل للعروبة بطعم الفوز (90 + 9).

29 مباراة بلا خسارة

وحسم التعادل السلبي قمة الوحدة وشباب الأهلي باستاد آل نهيان ليكتفي كل فريق بنقطة، رفعت رصيد شباب الأهلي إلى 11 نقطة، والوحدة إلى 7 نقاط، وبهذه النتيجة عزز «فرسان دبي» سجله الخالي من الخسارة في 30 مباراة متتالية في كل المسابقات المحلية تحت قيادة مدربه مهدي علي الذي تولى المهمة في ديسمبر 2020.

جاءت المباراة أقل من المنتظر من الناحية الفنية، وألغى الحكم عمار الجنيبي ركلة الجزاء احتسبها للوحدة في الدقيقة 32 بعد العودة لتقنية الفيديو «محتسباً خطأ ضد محمود خميس - الوحدة».

وأنقذ محمد الشامسي مرماه من هدف محقق في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الأول وأبعد انفراد من محمد جمعة.

وخطف الوصل نقطة غالية من عرين «نمور كلباء» بالتعادل الإيجابي 1 - 1 في مباراة الفريقين، باستاد كلباء، تقدم لـ «النمور» أحمد عامر بهدف عالمي في الدقيقة 40، وأدرك «الإمبراطور» التعادل عبر وليام بوتكير في الدقيقة (90+1)، واحتسب الحكم أحمد بلال 8 دقائق وقتاً بدلاً عن الضائع، كما لجأ لتقنية الفيديو «VAR» مرتين.

حيث شهدت الدقيقة 70 مطالبة لاعبي الوصل باحتساب ركلة جزاء لتدخل مدافع كلباء فهد سبيل مع عبدالرحمن صالح، وتأكد عدم صحتها، كما تم إلغاء هدف لكلباء في الدقيقة 76، سجله النيجيري موفتاو مدافع الوصل في مرماه «نيران صديقة»، وأكدت تقنية «VAR» عدم صحته لوجود أكثر من لاعب من كلباء في مصيدة التسلل، وبهذه النتيجة، وصل الوصل إلى 6 نقاط، وكلباء إلى 3 نقاط.

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