فريتاس مطلوب في شباب الأهلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أبدى شباب الأهلي اهتمامه بضم لوان دي فريتاس مدافع فريق فلومينينسي البرازيلي تحت 20 سنة، ليتم قيده ضمن فئة اللاعب المقيم قبل إغلاق باب «الميركاتوالصيفي» 6 أكتوبر المقبل.

ونشر موقع «جنرال إلكتريك»، أن فريتاس واحد من أبرز المواهب الشابة الصاعدة في البرازيل في مركز قلب الدفاع، ووصفه بأنه لاعب قوي وصلب جداً في المنطقة الدفاعية من خلال تدخلاته القوية وسرعته في الضغط على الخصم، وذكائه في التمركز، ويشبه كثيراً في الأداء النجم تياجو سيلفا.

وأشار الموقع إلى أن شباب الأهلي يستثمر في عدد من نجوم الكرة البرازيلية الواعدة في السنوات الأخيرة، بعد تعاقده مع لاعب الوسط المهاجم يوري سيزار من فلامنغو، والمهاجم إيغور جيسوس من كوريتيبا، والمهاجم جيلهيرمي بالا من فيروفياريا.

وأوضح الموقع أن فريتاس لديه مباراة واحدة فقط كونه محترفاً في فريقه، وعقده مستمر حتى نوفمبر 2022، وهناك مفاوضات جادة بين الطرفين للتجديد، وأكدت أن اللاعب كشف للمقربين منه، عدم رغبته في الرحيل عن ناديه البرازيلي، قبل أن يلعب موسم كامل على الأقل كونه لاعباً محترفاً، رغم دخول أندية إيطالية على خط المفاوضات مع اللاعب.

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