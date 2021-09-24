8 أكتوبر انطلاق «كأس رابطة المحترفين»

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

اعتمدت رابطة المحترفين، مواعيد مباريات الأدوار الأولى في «كأس رابطة المحترفين»، للموسم الجديد حيث تنطلق 8 أكتوبر المقبل، بمشاركة 12 فريقاً فيما تأهل الجزيرة، حامل لقب الدوري، وشباب الأهلي بطل النسخة الأخيرة للكأس،إلى ربع النهائي مباشرة .

وتُلعب «كأس رابطة المحترفين» في الموسم الجديد، بنظام تحديد المراكز بنهاية مباريات الدور الأول، الذي يقام بنظام «الذهاب والإياب»، وصولاً إلى ربع النهائي، بمشاركة 6 أندية متأهلة من الدور الأول، إضافة إلى الجزيرة وشباب الأهلي المتأهلين مسبقاً.

وبحسب التعديلات الجديدة ، تلعب الفرق التي تخرج من كل مرحلة بنظام الدوري من دور واحد على تحديد المراكز في كل مرحلة، حيث تلعب الفرق الستة غير المتأهلة للدور ربع النهائي، بنظام الدوري من دور واحد، بحيث يلعب كل فريق مع الفرق الخمسة الأخرى، على المراكز من التاسع وحتى الرابع عشر.

وتقام في المقابل مباريات بين الفرق الأربع غير المتأهلة للدور نصف النهائي، بنظام الدوري من دور واحد، على المراكز من الخامس وحتى الثامن، أما الفريقان اللذان يغادران من نصف النهائي، فستقام بينهما مباراة واحدة، لتحديد المركزين الثالث والرابع.

شريط الذهاب

ويقص خورفكان والوحدة شريط مباريات ذهاب الدور الأول لـ «كأس رابطة المحترفين»، بمواجهة مبكرة يوم 8 أكتوبر المقبل، باستاد صقر بن محمد القاسمي، وذلك لارتباط الوحدة بالمشاركة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام النصر السعودي يوم 16 أكتوبر، على أن يستكمل الدور ذاته بمباريات اتحاد كلباء والعروبة، العين والإمارات، عجمان والشارقة، يوم 15 أكتوبر .

ويختتم ذهاب الدور الأول يوم 16 أكتوبر ، بمباراتي الظفرة والنصر، وبني ياس والوصل.

وحددت الرابطة ، يومي 25 و26 أكتوبر، لمباريات إياب الدور الأول، على أن تُقام مباريات تحديد المراكز من التاسع وحتى الرابع عشر للفرق الستة غير المتأهلة للدور ربع النهائي، أيام 12 و26 نوفمبر المقبل،و 4 و9 ديسمبر 2021، و23 يناير 2022.

تعديلات

على صعيد متصل، اعتمدت الرابطة ، تعديلات محدودة على مواعيد 3 مباريات في الجولتين السابعة والثامنة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، وشملت التعديلات مباريات الوحدة والإمارات في الجولة السابعة على استاد آل نهيان، لتقام في السادسة والربع من مساء 23 أكتوبر ، بدلاً عن موعدها الأول في 22 أكتوبر، بعد تأهل الوحدة إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

واقتصرت التعديلات المعتمدة في الجولة الثامنة، على تقديم موعد مباراة العروبة والشارقة، باستاد الفجيرة، لتقام في السادسة والربع من مساء 28 أكتوبر ، بدلاً عن موعدها الأول يوم 29 أكتوبر، إضافة إلى تعديل موعد مباراة الإمارات والوصل على ملعب نادي الإمارات ، لتقام في السادسة والربع من مساء 29 أكتوبر ، بدلاً من موعدها الأول يوم 28 أكتوبر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز