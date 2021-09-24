الصقور والعميد.. مواجهة «النصر»

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي، رأس الخيمة - أحمد عيسى

يلتقي فريق الإمارات وضيفه النصر عند التاسعة مساء اليوم، ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين في مواجهة يبحث فيها كل فريق عن نقاط الفوز الثلاث بدوافع مختلفة.

حيث يسعى صاحب الأرض الذي يحتل المركز الأخير في جدول الترتيب بدون رصيد، إلى تحقيق فوزه الأول في المنافسة التي عاد إليها مجدداً هذا الموسم ونيل النقاط للابتعاد مبكراً عن الذيلية، والتأكيد على أنه قادر على إثبات وجوده وسط الكبار، خاصة بعد أن قدم مستوى متميزاً في لقاء الجولة الماضية أمام حامل اللقب الجزيرة رغم خسارته أمامه 2 ـ 3 وكان قريباً من التعادل حتى الدقائق الأخيرة.

فيما يدخل العميد اللقاء لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي بعد أن نجح في تضميد جراح خسارته من الجزيرة، وفاز على خورفكان في الجولة الماضية بثلاثية، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، ساعياً في الوصول إلى المراكز المتقدمة، في ظل الحذر الشديد خشية تلقيه الخسارة الثالثة.

من جانبه، أكد طارق السكتيوي مدرب الصقور، جاهزية فريقه، مشيراً إلى اكتمال التحضيرات بعد مجهود كبير من لاعبيه، ذاكراً أنهم يدركون قيمة وأهمية المباراة خاصة أنها على ملعبهم ما يضاعف رغبتهم في الفوز، وقال: قدمنا مستويات جيدة في الجولات الأربع الماضية، لكننا لم نوفق في الحصول على النقاط، وهي المهمة لإسعاد جماهيرنا، لذلك نحن عازمون على أن تكون مباراتنا أمام النصر بداية لتحقيق النتائج الإيجابية.

وأبدى السكتيوي تفاؤله بتحقيق العديد من الانتصارات في الدوري، وأنه يثق في عناصر فريقه.

تأكيد الصحوة

من جهته، يبحث النصر عن تأكيد صحوته في مسابقة الدوري بتحقيق الفوز الثالث وتحسين الصورة التي ظهر عليها في الجولات الأولى التي تلقى خلالها خسارتين من عجمان والجزيرة.

وأكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر أن الأخير يسعى لتحقيق الفوز على الإمارات لتأكيد انطلاقته الحقيقية في الموسم واستعادة الثقة الكاملة في الفريق، مشيراً إلى أن الاستعدادات كانت جيدة والحالة المعنوية للاعبين عالية وأن العميد عاقد العزم على تحقيق نتيجة إيجابية، وقال: «نتطلع لتحقيق الفوز ولكن ذلك يحتاج إلى ثمن، والظهور بالصورة المطلوبة والمستوى الحقيقي للفريق، ويجب أن يكون أداؤنا الهجومي جيداً».

وأوضح دياز أن «الصقور» فريق جدير بالاحترام وسبق أن قدم مستويات جيدة في الجولات الماضية، إلا أن نتائجه لا تعكس مستواه الحقيقي، مشدداً على ضرورة أن يتحلى لاعبو النصر بالحذر في الدفاع وتجنب عدم ارتكاب الأخطاء، وأضاف: أتمنى أن يكون فريقي في يومه ويظهر وجهه الحقيقي.

وكشف المدرب الأرجنتيني عن استعادة فريقه نجمه المتألق ريان مينديز الذي تعافى من حالة الإرهاق التي كان يعاني منها، في المقابل يفتقد حارس مرماه أحمد شمبيه لعدم جاهزيته.

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