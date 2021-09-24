الشارقة والجزيرة.. قمة «البطلين»

المصدر: الشارقة ـ ياسر قاسم، أبوظبي ـ أحمد عيسى

مواجهة من العيار الثقيل تعد قمة الجولة الخامسة لدوري أدنوك في التاسعة من مساء اليوم باستاد الشارقة.

حيث تجمع بين صاحبي آخر لقبين، الشارقة والجزيرة، وهي مباراة ذات أهمية كبيرة لكلا الطرفين، لاعتبارات كثيرة، أبرزها طموحاتهما في التمسك بحظوظ المنافسة على اللقب، وتقاربهما في جدول الترتيب، إذ لا يفصل بينهما سوى نقطة واحدة..

الجزيرة في المركز الثاني برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل واحد، والشارقة رابع الترتيب بـ9 نقاط من 3 انتصارات وخسارة تعرض لها في الجولة الماضية خارج ملعبه أمام شباب الأهلي.

وتبدو أوراق الفريقين معروفة لكل منهما، لا سيما وقد جمعتهما مباراة ودية ضمن الإعداد لهذا الموسم نهاية يوليو الماضي في ملعب الشارقة، فاز فيها صاحب الأرض 3 ـ 1.

وقد وركز المدير الفني عبد العزيز العنبري في تدريبات فريقه الأخيرة على معالجة الأخطاء الدفاعية التي تسببت في خسارته الأسبوع الماضي، وأدت لاستقبال 4 أهداف، زيادة على البحث عن بدائل مناسبة في ظل غياب عبد الله غانم وماركوس ميلوني، ومن المتوقع عودة الحسن صالح للتشكيلة الأساسية اليوم.

وفي تعليقه عن استعدادات فريقه للمباراة قال عبد العزيز العنبري: «المباراة مهمة بالنسبة للفريقين وقد استعددنا لها بشكل جيد ونأمل في تقديم مباراة جيدة وممتعة للجماهير».

وعن الغيابات في صفوف لاعبيه قال: «نفقد جهود عبدالله غانم وماركوس ميلوني، وأتمنى أن نكون في قمة التركيز في المباراة وأعتقد أن الفريق قدم مباريات طيبة من وجهة نظري في الفترة الماضية، كما أتمنى أن نؤدي بنفس الأداء ونقدم مباراة إيجابية من حيث النتيجة».

ووصف العنبري خسارة فريقه في المباراة السابقة بالصعبة للفريق والجهاز الفني، وقال: «مررنا بالعديد من التجارب، وهذه هي كرة القدم، وعلينا الظهور بشخصيتنا وأنا متفائل من ردة فعل اللاعبين، ومع احترامي لفريق الجزيرة وقوته لكن بإذن الله تعالى نقدم مباراة قوية وننجح في تحقيق نتيجة إيجابية».

شوكوروف: الجزيرة يتميز بخط الوسط

وصف لاعب وسط الشارقة الأوزبكي شوكوروف المباراة بالمهمة وقال: «المباراة صعبة ومهمة بالنسبة لنا أمام بطل النسخة السابقة من الدوري، علينا بذل الجهد الكبير والتركيز حتى ننجح في تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أن المباراة على أرضنا».

وعن رؤيته لفريق الجزيرة قال: «كلنا نعلم أن الجزيرة يمتلك خط وسط قوياً، وعلينا التركيز على تنفيذ ما يطلب منا من مهام وانتظار تعليمات المدرب الفنية للتعامل مع المباراة حسب رؤيته الخططية».

وعزا شوكوروف تذبذب مستواه مع الفريق إلى الجو وضغط المباريات عليهم وقال: «لعبنا في وقت قصير أمام الوصل والوحدة وشباب الأهلي في درجة حرارة ورطوبة عالية أثرت بشكل كبير في استهلاك طاقاتنا».

وفي ختام حديثه أكد شوكوروف على معرفته الكاملة بفريق الجزيرة ومكامن القوة فيه وقال: «لعبت أمامهم لمدة أربعة مواسم وأعرف اللاعبين جيداً وطريقة أدائهم وسأسعى مع زملائي إلى تقديم مباراة قوية والخروج بنتيجة إيجابية».

كايزر: الشارقة لن يتأثر بنتائجه الأخيرة

بدوره، قال مارسيل كايزر مدرب الجزيرة إن المباراة تجمع فريقين كبيرين يلعبان من أجل الفوز، وهما في قمة الجاهزية للتحدي الكبير الذي ينتظرهما، مشيراً إلى أن الشارقة منافس قوي ونتائجه السلبية الأخيرة لن تؤثر على مردوده في الملعب أو رغبته في كسب النقاط الثلاث.

وأكد أن دافع الفوز موجود لدى الفريقين نسبة لأهمية النقاط والطموح الذي يتمتعان به ورغبة جميع اللاعبين في الظهور الجيد، ما يجعل الصراع قوياً على الفوز.

أشار مدرب الجزيرة إلى جاهزية جميع عناصره للقاء، مبيناً عدم وجود أي غيابات، وقال: لا نعاني من غيابات أو نقص لكن ديابي لم يصل إلى كامل الجاهزية، سيكون موجوداً في اللقاء ولا أستطيع تحديداً إن كان سيشارك منذ البداية أو كبديل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز