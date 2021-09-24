بني ياس وعجمان.. مهمة الفوز الثاني

المصدر: عجمان - ياسر قاسم، أبوظبي - محمد صادق

يستضيف بني ياس في السابعة إلا ربعاً من مساء اليوم بملعبه في الشامخة، فريق عجمان، وهي مواجهة تعد متكافئة، ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين.

يدخل بني ياس، الذي يحتل المركز التاسع برصيد 4 نقاط اللقاء وعينه على النقاط الثلاث وتسجيل فوزه الثاني في المسابقة، بعد فوزه الأول في الجولة الماضية على حساب الظفرة، فيما يأمل عجمان، الذي يأتي في المركز السابع بـ 5 نقاط في انطلاقة جيدة في دوري هذا الموسم وتحقيق ثاني انتصاراته، بعد فوزه على النصر في الجولة الأولى، وخسارته من شباب الأهلي، ثم تعادل في الجولتين الماضيتين أمام اتحاد كلباء والعروبة.

كما يبحث البرتقالي عن فك عقدة عدم الفوز على بني ياس في الشامخة منذ أكثر من 9 سنوات، إذ لم يحقق سوى فوز وحيد على السماوي بأبوظبي في يناير 2012، بينما انتهت أغلب المواجهات لصالح بني ياس في عهد الاحتراف.

يستعيد بني ياس جهود مايسترو الوسط الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز، العائد من الإيقاف، كذلك مدربه دانييل إيسايلا، الذي انتهت عقوبته بالإيقاف من قبل لجنة الانضباط.

وقال إيسايلا: إن بني ياس يسعى إلى مواصلة الانتصارات والنتائج الإيجابية بعد فوزه الأول هذا الموسم على حساب الظفرة، الذي جاء في توقيت مناسب، مؤكداً ضرورة الاستمرار بالنسق نفسه في تحقيق الانتصارات.

وأعرب عن ثقته بقدرات لاعبيه على تقديم أداء قوي رغم صعوبة المباراة أمام عجمان، موضحاً أنه صعّد عدداً من لاعبي الأكاديمية للفريق الأول، لكنهم ما زالوا بحاجة إلى وقت للعب في مستوى دوري المحترفين.

وعن إمكانية إبرام النادي لتعاقدات جديدة قبل غلق باب الانتقالات في أكتوبر المقبل قال: «كل شيء وارد ودائماً لا يمكنك القول لأنك لا ترغب في دعم صفوفك بلاعبين جيدين، ولكننا راضون حتى الآن عن الفريق».

4 تدريبات

على الطرف الآخر، خاض عجمان 4 تدريبات استعداداً لهذه المباراة، كان آخرها، مساء أمس، قبل التوجه إلى أبوظبي، بمشاركة جميع اللاعبين، ومن المتوقع أن يطرأ تعديل طفيف في التشكيلة، التي خاض بها الفريق مباراته السابقة أمام العروبة في خطي الوسط والدفاع.

حيث يطمح عجمان للخروج بنتيجة إيجابية من ملعب بني ياس للتحرك من رصيد الـ 5 نقاط، التي حصل عليها في الجولات الأربع الماضية، كان آخرها نقطة التعادل في ملعبه أمام العروبة، وسيكون المدافع السلوفيني ميرال ضمن التشكيلة بعد إلغاء البطاقة الحمراء، التي حصل عليها في المباراة الماضية.

وعبّر الصربي غوران، المدير الفني للفريق، عن اطمئنانه من التحضيرات، مؤكداً صعوبة المباراة أمام منافس قوي، وقال غوران في تعليقه على المباراة، إن فريقه قدم مستويات جيدة في المباريات الماضية ويطمح لتقديم أفضل من ذلك، مشيراً إلى أن التحضيرات كانت جيدة خلال التدريبات الأربعة الأخيرة، ووصف غوران منافسه بني ياس بالمنافس القوي، ووعد بتقديم أداء متوازن للحصول على مزيد من النقاط.

استعداد خاص

من ناحيته، قال مدافع عجمان عبد الله صالح إن فريقه استعد للمباراة بشكل خاص، وبمعنويات جيدة بعد الصورة التي ظهر بها في أول 4 مباريات، مشيراً إلى أن بني ياس فريق قوي له كل الاحترام، والتعامل معه يتطلب الجدية والحذر، وأبدى صالح تفاؤله، بقدرة عجمان على مواصلة المستوى الذي ظهر به في المباريات السابقة، والحصول على نتيجة إيجابية في ظل الروح المعنوية العالية لجميع اللاعبين.

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