7 مباريات في ختام تمهيدي الكأس الغالية

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تقام في الخامسة وثلث، مساء اليوم وغداً، 7 مباريات «تكسير عظام» في ختام المرحلة الأولى من تمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم.

وتنشد 8 أندية الصعود والتأهل لمرحلة ما قبل دور الـ16 من المسابقة الأغلى، وستكشف المباريات الـ7، التي تقام على مدار يومين عن هوية 4 فرق ستخوض مواجهات الدور المقبل، والتي ستلعب عن طريق خروج المهزوم.

النواخذة والحمرية

ستكون بطاقة الصعود عن المجموعة الثانية محصورة بين فريقي دبا الفجيرة والحمرية، والفريقان يملكان 6 نقاط مع تفوق دبا بفارق الأهداف، ويكفي رجال المدرب الصربي زوران التعادل في الوقت الذي سيأتي فيه الحمرية لملعب النواخذة، من أجل الفوز بالنقاط، مستعيناً بخبرة مدربه المصري طارق السيد، وهو العالم بخبايا فريقه السابق دبا الفجيرة، بعد إشرافه لمواسم عدة على «النواخذة»، حيث قادهم للصعود لدوري المحترفين في مناسبتين ماضيتين.

وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها يلتقي الجزيرة الحمراء بفريق «غلف اف سي»، وتعتبر هذه المباراة تحصيل للفريقين القابعين في أسفل الترتيب دون رصيد من النقاط.

العربي والفجيرة

ويسعى العربي إلى مواصلة عروضه الجيدة، والتي بدأها قبل أسبوع بتحقيق فوز عريض على الذيد بثلاثية، إذ يحل ممثل أم القيوين ضيفاً على الفجيرة في الساحل الشرقي، ويكفي العربي «المتصدر» تحقيق نتيجة التعادل أمام الفجيرة، والذي خسر مواجهته الأولى ضد الذيد، هذا الأخير ستكون فرصته قائمة حال فاز الفجيرة على العربي بعدد وافر من الأهداف.

مباريات الغد

وتنتظر أربعة أندية تحديد مصيرها، وذلك عندما تلعب غداً في خاتمة مباريات المرحلة الأولى من الدور التمهيدي، ويستقبل البطائح على ملعبه ضيفه التعاون، إذ يمتلك كل فريق 6 نقاط ويكفي التعادل لفريق البطائح، أما التعاون فسيأتي لملعب المنافس من أجل تحقيق الانتصار دون غيره لكي يضمن تأهله التاريخي الأول في هذه المسابقة.

وفي المجموعة «الأولى» ذاتها ستكون مباراة مسافي وسيتي لتحسين المراكز فقط، ولا يمتلك الفريقان أي رصيد من النقاط.

وفي المجموعة الثالثة يحل دبا الحصن المتصدر ضيفاً على حتا الوصيف بأربع نقاط، وسيخوض لاعبو الإعصار مباراة الغد بشعار الفوز دون سواه لضمان ورقة التأهل عن هذه المجموعة، في وقت ستكون فيه مباراة مصفوت والرمس صاحب النقطة الوحيدة بمثابة تحصيل حاصل.

مباريات الجمعة 24 - 9

دبا الفجيرة – الحمرية 17:20

الجزيرة الحمراء – غلف اف سي 17:20

الفجيرة – العربي 17:20

مباريات السبت 25 -9

البطائح - التعاون 17:20

مسافي – سيتي 17:20

دبا الحصن – الحمرية 17:20

مصفوت – الرمس 17:20

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